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Trabzonspor Arsenal'den transfer etti fotoğrafı paylaşıldı Türkiye'ye geliyor

Trabzonspor Arsenal'den transfer etti fotoğrafı paylaşıldı Türkiye'ye geliyor

Trabzonspor'un Arsenal'den transferi Nicolas Pepe, sözleşme imzalamak için Türkiye'ye geliyor.

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Arsenal'le yollarını ayırmaya hazırlanan Nicolas Pepe, bordo mavili ekiple anlaştı.

Trabzonspor'un sosyal medya hesabından Pepe'nin uçakta olduğu fotoğrafı paylaşıldı ve "Bordo mavi formasıyla Nicolas Pepe geliyor" ifadeleri kullanıldı.

Geçtiğimiz sezonu Fransa Ligue 1 ekiplerinden Nice'te kiralık olarak geçiren Pepe, 2019 yazında Arsenal'e imza atmıştı.

Pepe daha önce Stade Poitevin, Angers, US Orleans ve Lille takımlarının formalarını terletmişti.

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