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Karabük'te dehşet veren iş kazası! Platformun kırılmasıyla 30 metre yükseklikten düştü

İhlas Haber Ajansı
İhlas Haber Ajansı
Karabük'te dehşet veren iş kazası! Platformun kırılmasıyla 30 metre yükseklikten düştü

karabük'te KARDEMİR'de çalışan bir işçi gaz borusunu temizlediği esnada üzerinde bulunduğu platformun kırılması ile 30 metre yükseklikten düşerek can verdi.

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Olay, 5 numaralı yüksek fırında meydana geldi. Emrah Yılmaz isimli işçi gaz borusunu temizlediği sırada iddiaya göre buhar nedeniyle çürüyen platformun kırılması sonucu yaklaşık 30 metre yükseklikten zemine düştü.

Gerekli denetim ve iş güvenliğinin yetersiz olmasının dikkat çektiği feci olayda talihsiz işçi ağır yaralanırken ilk müdahalenin ardından Karabük Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

Yılmaz, yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.
Kaza ile ilgili inceleme başlatılırken Yılmaz'ın 6 Eylül de doğum günü olduğu öğrenildi.

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