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Yardım için gittiği çayırlıkta elektrik akımına kapılan 8 yaşındaki çocuk ölümden döndü!

İhlas Haber Ajansı
İhlas Haber Ajansı
Yardım için gittiği çayırlıkta elektrik akımına kapılan 8 yaşındaki çocuk ölümden döndü!

Erzurum Aşkale'de çayırlıkta dayılarına yardım eden 8 yaşındaki çocuk çayırlıktaki makinası nedeniyle elektrik akımına kapıldı. 8 yaşındaki çocuk ölümden döndü.

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Erzincan’ın Tercan ilçesinden anneannesinin yanına Erzurum’un Aşkale ilçesine gelen küçük Taylan Güven Aşkale çayırda balya haline getirilen otları araca yükleyen makinenin yanında iken bir anda elektrik akımına kapıldı.

İfadelere göre, balya yükleme makinesi orada bulunan elektrik iletim hattına değince küçük çocuk elektriğe kapıldı. Erzurum’a getirilen ve tedavi altına alınan küçük çocuğun vücudunun bir çok yerinde ve özellikle ayaklarında ciddi yanıklar oluştu. Ancak hayati tehlikesi bulunmuyor.

Baba Rıza Güven, çocuğunun anneannesinin yanında Aşkale’de kaldığını belirterek, “Haberi duyunca hemen Erzurum’a hastaneye geldik. 3 gün boyunca Taylan yoğun bakımda kaldı ve daha sonra normal odaya geçti. Çok şükür vücudunun dış kısımlarında yanıklar var."

"Ama iç organları iyi durumda. Ayakları çok fena durumda, yanmış. Şu anda tedavisini görüyor ve bekliyoruz. Bu durum hem bizim hem de onun için çok zor. Başka çocukların başına gelmesini istemiyoruz. Ailelerin dikkat etmesi gerekir. Hastanedeki doktorlardan ve hizmetlerden çok memnunuz” dedi.

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