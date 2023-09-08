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Bombalı eylem hazırlığındaydılar! 5 terörist yakalandı

Bombalı eylem hazırlığındaydılar! 5 terörist yakalandı

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Diyarbakır’da bombalı eylem hazırlığındaki 5 PKK’lı teröristin yakalandığını açıkladı. R.D., D.D., O.D., F.D. ve R.D. isimli teröristlerin adreslerinde yapılan aramalarda, paylayıcı maddeler, roketatar başlığı ve silah bulundu.

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Diyarbakır’da bombalı eylem hazırlığındaki 5 terörist yakalandı. Açıklama, İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya’dan geldi.

Sosyal medya hesabından gelişmeyi duyuran Bakan Yerlikaya, R.D., D.D., O.D., F.D. ve R.D. isimli teröristlerin adreslerinde yapılan aramalarda, paylayıcı maddeler, roketatar başlığı ve silah bulunduğunu söyledi.

Bakan Yerlikaya, “Operasyonları gerçekleştiren EGM İstihbarat Başkanlığımız, Diyarbakır ve Mardin İl Emniyet Müdürlüklerimiz, Havacılık Daire Başkanlığımız, Diyarbakır Özel Harekat, TEM ve Bomba İmha Şube Müdürlüklerimizdeki kahramanlarımızı tebrik ediyorum.” dedi.

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