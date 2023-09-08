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Borsa güne rekorla başladı

Borsa güne rekorla başladı

 Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, güne yüzde 0,40 artarak 8.371,33 puanla rekor seviyeden başladı.

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Açılışta BIST 100 endeksi, önceki kapanışa göre 33,66 puan artışla ve yüzde 0,40 değer kazanarak 8.371,33 puana çıktı.

Bankacılık endeksi yüzde 0,48 ve holding endeksi yüzde 0,51 artış kaydetti. Sektör endeksleri arasında en çok kazandıran yüzde 1,35 ile sigorta, en çok kaybettiren ise yüzde 1,13 ile elektrik oldu.

Dün alıcılı bir seyir izleyen Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, yüzde 1,91 değer kazancıyla günü 8.337,67 puandan tamamlayarak tüm zamanların en yüksek günlük kapanışını gerçekleştirirdi.

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