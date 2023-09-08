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Aksaray'da sele kapılan Asel bebekten acı haber! Cansız bedeni bulundu

Anadolu Ajansı
Anadolu Ajansı
Aksaray'da sele kapılan Asel bebekten acı haber! Cansız bedeni bulundu

AKSARAY'da pazar akşamı meydana gelen selde kaybolan 3 aylık Asel Balcan'dan acı haber geldi. Annesinin kucağından sele kapılan küçük bebeğin cansız bedenine ulaşıldı.

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AFAD, jandarma, polis, UMKE ve gönüllü ekiplerin olayın yaşandığı bölgede yürüttüğü çalışmalar bugün de devam etti.

Arama kurtarma çalışmalarının 6'ncı gününde ekipler bebeği, olayın yaşandığı bölgenin yaklaşık 800 metre uzağında dere yatağı kenarında selin sürükleyip getirdiği ağaç dallarının altında buldu.

Bebeğin cansız bedenine ulaşan ekipler olay yerine gelecek savcıyı bekliyor.

Aksaray'ın Kireçlik mevkisinde 3 Eylül Pazar akşamı meydana gelen selde 1 kişi hayatını kaybetmiş, 14 kişi kurtarılmış, kaybolan 3 aylık Asel Balcan için arama kurtarma çalışmaları başlatılmıştı.

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