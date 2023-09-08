Antalya’da taksi şoförünü öldüresiye dövdüler, o anlar kamerada
ANTALYA'da eli bıçaklı iki saldırgan, bindikleri ticari taksi sürücüsünü öldüresiye darp etti. Darp anları güvenlik kameralarına saniye saniye yansırken, saldırganların bin TL’si ile cep telefonunu gasp ettiğini iddia eden taksi şoförü, “Kolum kırık, dişlerim dökük, bir dişimi yuttum, elmacık kemiğim daha doğrusu 5 yerimden kırığım var ve acı çekiyorum. Bu şahıslardan sonuna kadar şikayetçiyim” dedi.
Olay, Döşemealtı ilçesi Yeşilbayır Mahallesi’ndeki ormanlık alanda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, borçlarını kapatmak için 8 aydır taksicilik yapan Ömer Ucan’ın (49) bulunduğu duraktan taksi çağrıldı.
Belirtilen adrese giden Ucan’ın aracına binen müşteri, Varsak bölgesine doğru gitmesini istedi.
İddiaya göre, ormanlık alana gitmek isteyen kimliği belirsiz müşteri, farklı farklı adreslere Ucan’ı yönlendirdi.
Yolda jandarma ve polis kontrol noktalarını görünce paniğe kapılan şahıs, son olarak Ucan ile sözlü tartışmaya girdi. Son olarak kaldığı eve taksiyi sürdüren şahıs, evden yanında başka bir kişiyle birlikte tekrar taksiye bindi.