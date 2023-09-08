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Şehir magandası döner bıçağıyla dehşet saçtı! Vatandaşları darp edip uzman çavuşu bıçakla yaraladı

İhlas Haber Ajansı
İhlas Haber Ajansı
Şehir magandası döner bıçağıyla dehşet saçtı! Vatandaşları darp edip uzman çavuşu bıçakla yaraladı

Sakarya Akyazı'da halk otobüsünde küfürlü konuşarak vatandaşları rahatsız eden zanlı otobüsten indirilince ilk önce vatandaşlara saldırdı ardından girdiği dönerciden döner bıçağı alarak uzaman çavuşu yaraladı.

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Dün akşam saatlerinde İnönü Mahallesi Ada Caddesi Dokurcun durağında yaşanan olayda, Çanakkale'de görev yapan ve izne gelen uzman çavuş E.A., ailesinin yanına gitmek için halk otobüsüne bindi.

İddiaya göre, halk otobüsünde bulunan Orhan Ç., küfürlü konuştuğu için uzman çavuş tarafından uyarıldı. Küfür etmeyi sürdürmesi üzerine otobüsten indirilen Orhan Ç.'yi vatandaşlar darp etti.

Bu sırada durağın yanındaki dönerci dükkanına giren şahıs döner bıçağını alarak otobüsün içinde bulunan uzman çavuşu elinden yaraladı. Saldırgan olay yerinden kaçarken yaralı olay yerine sevk edilen sağlık ekiplerince hastaneye sevk edildi.

Burada yapılan müdahale sonrasında uzman çavuş, Kocaeli Üniversitesi Tıp Fakültesi Umuttepe Kampüsüne sevk edildi. Akyazı İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, kaçan saldırganı olayın yaşandığı bölgenin yakınlarında bulunan kahvehanede yakalayarak gözaltına aldı.

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