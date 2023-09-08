Kütahya'da polis ekiplerinden zehir tacirinin evine operasyon!
Kütahya'da narkotik polis ekiplerinin 3 ayrı kişiye uyuşturucu sattığı iddia edilen zanlının ikametine yaptığı uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan şüpheli, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.Abone ol
Kütahya İl Emniyet Müdürlüğü İstihbarat ve Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünce yapılan çalışmalar çerçevesinde hakkında uyuşturucu madde ticareti yaptığına yönelik bilgiler elde edilen M.O. isimli şahsa yönelik başlatılan projeli çalışma sonucu şahsın 3 ayrı kişiye uyuşturucu sattığı tespit edildi.
Polis, şüphelinin evine operasyon düzenledi. Yapılan aramada, 1 adet uyuşturucu kullanımında kullanılan payp, alüminyum folyo, 900 adet şeffaf kilitli poşet,1 adet av tüfeği ve 73 adet tabanca fişeği ele geçirildi. Gözaltına alınan şüpheli şahıs emniyetteki işlemlerinin ardından çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.