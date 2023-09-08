BIST 8.361
DOLAR 26,85
EURO 28,77
ALTIN 1.661,53
HABER /  GÜNCEL

PKK'nın sözde Zagros sorumlularından Ferit Yüksel etkisiz hale getirildi

Anadolu Ajansı
Anadolu Ajansı
PKK'nın sözde Zagros sorumlularından Ferit Yüksel etkisiz hale getirildi

Milli Savunma Bakanlığı, Irak'ın kuzeyindeki Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde terör örgütü PKK'nın sözde Zagros sorumlularından Ferit Yüksel’in etkisiz hale getirildiğini bildirdi.

Abone ol

Bakanlıktan yapılan açıklamada, Türk Silahlı Kuvvetlerinin, terör örgütü PKK'ya darbe vurmaya devam ettiği ve Mehmetçiklerin Irak'ın kuzeyindeki Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde aralıksız mücadeleyi sürdürdükleri belirtildi.

Açıklamada, "Irak'ın kuzeyindeki Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde aralıksız mücadeleye devam eden Mehmetçiklerimiz, terör örgütü PKK'nın sözde Zagros sorumlularından Şerzan Mava kod adlı Ferit Yüksel'i etkisiz hale getirdi." bilgisi verildi.

BU FOTO GALERİYE BAKIN
Antalya’da taksi şoförünü öldüresiye dövdüler, o anlar kamerada
Foto Galeri Antalya’da taksi şoförünü öldüresiye dövdüler, o anlar kamerada Galeriye Gözat
ÖNCEKİ HABERLER
Şehir magandası döner bıçağıyla dehşet saçtı! Vatandaşları darp edip uzman çavuşu bıçakla yaraladı
Şehir magandası döner bıçağıyla dehşet saçtı! Vatandaşları darp edip uzman çavuşu bıçakla yaraladı
Meral Akşener'in masaya oturtacak ihtimal! Zafer Şahin duyurdu
Meral Akşener'in masaya oturtacak ihtimal! Zafer Şahin duyurdu
Trabzonspor'un prensipte anlaştığı Pepe'den taraftarlara mesaj
Trabzonspor'un prensipte anlaştığı Pepe'den taraftarlara mesaj
Ankara'da sokak köpekleri için dehşeti yaşattı! Komşusuyla tartışıp kafasından vurdu
Ankara'da sokak köpekleri için dehşeti yaşattı! Komşusuyla tartışıp kafasından vurdu
Aksaray'da sele kapılan Asel bebekten acı haber! Cansız bedeni bulundu
Aksaray'da sele kapılan Asel bebekten acı haber! Cansız bedeni bulundu
Borsa güne rekorla başladı
Borsa güne rekorla başladı
Arı sokması sonunuz olabilir! Yaz aylarında tehlike saçan arı alerjisine karşı uzmanlar uyardı
Arı sokması sonunuz olabilir! Yaz aylarında tehlike saçan arı alerjisine karşı uzmanlar uyardı
Bombalı eylem hazırlığındaydılar! 5 terörist yakalandı
Bombalı eylem hazırlığındaydılar! 5 terörist yakalandı
Taksim'de hastanede doktor dehşeti: Kadının gözüne yumruk attı!
Taksim'de hastanede doktor dehşeti: Kadının gözüne yumruk attı!
İzmir'de otomobil ile motosiklet çarpıştı! Kurye hayatını kaybetti
İzmir'de otomobil ile motosiklet çarpıştı! Kurye hayatını kaybetti
Lisede sınıfta kalma geri geldi! 6 derste başarısız olan sınıf tekrarı yapacak
Lisede sınıfta kalma geri geldi! 6 derste başarısız olan sınıf tekrarı yapacak
Kuzey Kore taktik nükleer saldırı denizaltısını denize indirdi
Kuzey Kore taktik nükleer saldırı denizaltısını denize indirdi