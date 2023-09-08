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2023 sonunda dolar kaç TL olacak? İslam Memiş'ten bomba dolar tahmini

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2023 sonunda dolar kaç TL olacak? İslam Memiş'ten bomba dolar tahmini

Dolardaki yükseliş hız kesmeden devam ederken, altın ve euroda da durum aynı... Yatırımcılar "2023 sonunda dolar kaç TL olacak?" sorusuna yanıt ararken İslam Memiş, bugün kaleme aldığı yazısında tahminini paylaştı.

2023 sonunda dolar kaç TL olacak? İslam Memiş'ten bomba dolar tahmini

Altın ve Para Piyasaları Uzmanı İslam Memiş, tv100'deki yazısında sene sonu dolar tahminini paylaştı. Memiş'in iddiasına göre yükseliş devam edecek ve 2023'ün sonunda dolar bakın ne kadar olacak

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2023 sonunda dolar kaç TL olacak? İslam Memiş'ten bomba dolar tahmini

Orta Vadeli Program (OVP), Çarşamba günü Beştepe’de açıklandı. Ekonomi yönetimi kararlı bir şekilde mücadele ediyor mu? Evet
Yüksek kur, cari açık, yükseliş trendinde olan enflasyon, bütçe açığı…
Hepsi birden nasıl normalleşecek muamma!

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2023 sonunda dolar kaç TL olacak? İslam Memiş'ten bomba dolar tahmini

Rakamlar şöyle: 

Kişi başı gelir
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2024- 12.875 $
2025 - 13.717 $
2026 - 14.855 $

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2023 sonunda dolar kaç TL olacak? İslam Memiş'ten bomba dolar tahmini

Dolar/TL beklentisi
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2024- 36,80
2025- 43,90
2026- 47,80

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