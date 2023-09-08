2023 sonunda dolar kaç TL olacak? İslam Memiş'ten bomba dolar tahmini
Dolardaki yükseliş hız kesmeden devam ederken, altın ve euroda da durum aynı... Yatırımcılar "2023 sonunda dolar kaç TL olacak?" sorusuna yanıt ararken İslam Memiş, bugün kaleme aldığı yazısında tahminini paylaştı.
Altın ve Para Piyasaları Uzmanı İslam Memiş, tv100'deki yazısında sene sonu dolar tahminini paylaştı. Memiş'in iddiasına göre yükseliş devam edecek ve 2023'ün sonunda dolar bakın ne kadar olacak
Orta Vadeli Program (OVP), Çarşamba günü Beştepe’de açıklandı. Ekonomi yönetimi kararlı bir şekilde mücadele ediyor mu? Evet
Yüksek kur, cari açık, yükseliş trendinde olan enflasyon, bütçe açığı…
Hepsi birden nasıl normalleşecek muamma!
Rakamlar şöyle:
Kişi başı gelir
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2024- 12.875 $
2025 - 13.717 $
2026 - 14.855 $
Dolar/TL beklentisi
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2024- 36,80
2025- 43,90
2026- 47,80