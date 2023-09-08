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Bitlis ve ilçelerine 144 doktor ataması yapıldı

Bitlis ve ilçelerine 144 doktor ataması yapıldı

Bitlis merkez ve ilçelerinde farklı branşlarda görev yapacak 144 hekim ataması yapıldı.

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Devlet Hizmet Yükümlülüğü bünyesinde Sağlık Bakanlığı tarafından Bitlis il genelinde eylül ayında 144 hekim ataması gerçekleştirildi.

Bitlis İl Sağlık Müdürlüğünden yapılan açıklamada, “112. DHY atamalarında il genelindeki sağlık ordumuza 144 hekim daha ekleniyor. İlimiz genelinde 431 pratisyen hekim, 226 uzman hekim olmak üzere toplam 657 hekim ile halkımızın hizmetindeyiz. Desteklerinden ötürü Bakanımız Fahrettin Koca, Milletvekili Turan Bedirhanoğlu ve emeği geçen herkese Bitlis halkı adına teşekkürlerimizi sunuyoruz” denildi.

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