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Türkşeker fabrikalarına 613 geçici işçi alınacak

Türkşeker fabrikalarına 613 geçici işçi alınacak

Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, Türkiye Şeker Fabrikaları AŞ'nin (Türkşeker) bünyesindeki fabrikalarda istihdam edilmek üzere çeşitli branşlarda toplam 613 geçici işçi (her yıl 6 ay süre ile) alımı gerçekleştirileceğini belirtti.

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Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamaya göre, işçi adaylarında aranan şartlar 11 Eylül'de Türkiye İş Kurumunun (İŞKUR) internet adresinde yayımlanacak. Başvurular, aynı internet sitesi üzerinden 11-15 Eylül tarihlerinde gerçekleştirilecek.

Geçici işçilerin 288'i mekatronik bakım onarım teknisyeni, 81'i bilgisayarlı makine teknisyeni, 81'i makine teknisyeni, 80'i kimya teknisyeni, 27'si makine bakım onarım teknisyeni, 21'i elektrik teknisyeni, 15'i tarım makinaları teknisyeni, 10'u inşaat teknisyeni, 5'i bilgisayar teknisyeni, 2'si mekaniker buhar kazanları teknisyeni, 2'si metal teknolojisi teknisyeni ve 1'i endüstriyel otomasyon teknisyeni olarak istihdam edilecek.

Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, konuya ilişkin sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Türkiye Şeker Fabrikaları AŞ bünyesindeki fabrikalarda istihdam edilmek üzere çeşitli branşlarda toplam 613 geçici işçi alımı gerçekleştireceğiz. Ailemize katılacak yeni mesai arkadaşlarımız köklü kuruluşumuzun gücüne güç katacak. Hayırlı, uğurlu olsun." ifadelerini kullandı.

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