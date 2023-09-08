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Survivor 2024 All Star kadrosuna katılan üçüncü isim Ogeday Girişken oldu

Survivor 2024 All Star kadrosuna katılan üçüncü isim Ogeday Girişken oldu

TV8 ekranlarının sevilen yarışması Survivor All Star 2024'ün 3. yarışmacısı 2017 şampiyonu Ogeday Girişken oldu. Haberi duyuran Acun Ilıcalı, "Yarışmalara konsantre bir Ogeday'ın iddialı bir yarışmacı olacağından şüphem yok" dedi.

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Yayınladığı her dönemde adından söz ettiren Survivor yarışması, 2024'te All Star bölümüyle ekrana gelecek. Survivor All Star'ın Nihat Altınkaya ve Nagihan Karadere'den sonra 3. ismi de Ogeday Girişken oldu.

Instagram hesabından yarışmacıları açıklamaya başlayan Acun Ilıcalı, son olarak Ogeday Girişken'in kadroda yer alacağını duyurdu. Ilıcalı Instagram hesabından yaptığı paylaşımda "Survivor 2017'nin şampiyonu Ogeday Girişken Survivor All Star 2024'te olacak. Yarışmalara konsantre bir Ogeday'ın iddialı bir yarışmacı olacağından şüphem yok" ifadelerini kullandı.

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