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Tekirdağ'da karşıdan karşıya geçmeye çalışan kadına motosiklet çarptı!

İhlas Haber Ajansı
İhlas Haber Ajansı
Tekirdağ'da karşıdan karşıya geçmeye çalışan kadına motosiklet çarptı!

Tekirdağ Çorlu'da kontrolden çıkan motosiklet karşıdan karşıya gemeye çalışan yayaya çarptı. meydana gelen kazada 2 kişi yaralandı.

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Kaza, trafiğin yoğun olduğu Salih Omurtak Caddesi Atatürk Meydanı civarında meydana geldi. Cumhuriyet Meydanı istikametine seyreden Damla B.’nin kullandığı 59 AFP 969 plakalı motosiklet, karşıdan karşıya geçen Elif E. isimli yayaya çarptı.

Kaza sonrası yaya ve devrilen motosikletin sürücüsü yaralandı. Yaralı 2 kişi, olay yerine gelen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesi sonrası ambulanslarla Çorlu Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Kazayla ilgili polis tarafından inceleme başlatıldı.

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