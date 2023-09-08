Elektronik Yabancı Dil Sınavı (e-YDS) yarın yapılacak

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) Başkanlığı, Elektronik Yabancı Dil Sınavı'nın (e-YDS 2023/10 İngilizce) 9 Eylül Cumartesi günü yapılacağını belirterek, sınav günü il ve ilçe nüfus müdürlüklerinin açık olacağını bildirdi.

Abone ol

ÖSYM tarafından yapılan açıklamada, e-YDS'nin 9 Eylül Cumartesi günü yapılacağı duyuruldu. Açıklamada, bu yılın 10'uncu Elektronik Yabancı Dil Sınavı'nın Ankara, İstanbul, İzmir ve Adana'daki e-sınav merkezlerinde İngilizce dilinde uygulanacağı belirtildi.

5 bin 82 adayın katılacağı sınavda toplam 348 personel görev yapacak. e-YDS'de adaylara 80 soru için 180 dakika süre verilecek. Saat 13.45'te başlayacak sınavda, adaylar saat 13.30'dan sonra sınav binalarına alınmayacak. T.C. kimlik kartını kaybeden, nüfus cüzdanı olmayan veya nüfus cüzdanında T.C. kimlik numarası ve fotoğraf bulunmayan adaylar için il ve ilçe nüfus müdürlükleri sınav günü açık bulundurulacak.

ÖSYM Başkanı Prof. Dr. Bayram Ali Ersoy, 9 Eylül Cumartesi günü yapılacak sınava katılacak adaylara başarılar ve görevlilere de kolaylıklar diledi.