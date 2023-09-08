AK Parti anketlerinde Ekrem İmamoğlu önde! AK Parti'nin kesinleşen tek adayı var o da...

Gazeteci Fatih Altaylı, AK Parti'nin yaptırdığı tüm İstanbul anketlerinde Ekrem İmamoğlu'nun önde çıktığını belirterek, İİ Parti lideri Meral Akşener'in "kendi adayımızı çıkaracağız" açıklamasının AK Parti ve Beştepe için bir müjde olduğunu iddia etti. Altaylı, AK Parti'nin kesinleşen tek büyükşehir belediye Başkan adayının da Dışişleri eski Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu olduğunu yazda.

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Gazeteci Fatih Altaylı, İyi Parti Genel Başkanı Meral Akşener'in Ankara ve İstanbul'un kaybedilmesini göze aldığını söyleyerek “Yerel seçimlerde 81 ilde kendi adayımızı çıkaracağız” açıklamasının Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve AK Parti için 'müjde' olduğunu iddia etti.

Kiminde 1 kiminde 3 puan önde

Erdoğan'ın kafasındaki en önemli konunun İstanbul'u kazanmak olduğunu, Ankara'nın umurunda olmadığını öne süren Altaylı, "Benden duymuş olmayın ama iktidar partisinin yaptırdığı hemen hemen tüm anketlerde, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı yarışında Ekrem İmamoğlu önde görünüyor. Kiminde 1, kiminde 2, kiminde 3 puan önde" dedi.

İstanbul ekibinin başında Efkan Ala var

Erdoğan'ın bu yüzden eski İçişleri Bakanı Efkan Ala’yı İstanbul için kurduğu özel birimin başına getirdiğini yazan Altaylı, "Ala da kendi kurduğu bir kadro ile İstanbul için doğru adayı belirlemek ve kenti yeniden AK Parti’ye kazandırmak için yoğun bir faaliyet içinde.

İstanbul'da aday sayısı 3'e indirildi

AK Parti'de İstanbul adayı konusunda kafaların karışık olduğunu belirten Altaylı, şöyle devam etti: "Meral Akşener’in 'İstanbul’da aday çıkaracağız' açıklaması her ne kadar AK Parti’yi ve genel başkanını rahatlatıp, umutlandırsa da son anda her şey olabilir mantığı ile işi sıkı tutmaya devam ediyorlar ve görünün o ki, aday sayısını üçe indirmiş gibiler."

İlk sırada Sağlık Bakanı Koca var

"Şu ana kadar öne çıkan isim Sağlık Bakanı Fahrettin Koca. Koca’nın pandemi performansı, kimseyi dışlamayan tavrı, öne çıkan bir siyasetçi olmasına rağmen kamplaşmaya neden olan bir siyaset anlayışına sahip olmaması, muhaliflerle bile diyalog kurabilme yeteneği, bunu çok doğal bir biçimde yapıyor olması ve oluşturduğu iyi insan imajı Sağlık Bakanı Fahrettin Koca’yı favori aday yapıyor. Şu anda ilk sırada o var."

İkinci sırada Karaismailoğlu geliyor

"Onu takip eden isim ise eski Ulaştırma Bakanı Adil Karaismailoğlu. 25 yıllık İBB tecrübesi, bakanlığı döneminde İstanbul’da metrolarla ve diğer ulaşım projeleri ile kendini göstermeye devam etmesi ve Cumhurbaşkanı’nın güveni ve tabii Trabzonlu olması Karaismailoğlu’nu da plase haline getiriyor."

Joker Kurum, başka ile de gidebilir

"Bir diğer adayın da eski Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum olduğu zaten sır değil. Ancak Kurum joker olarak sadece İstanbul’a değil, başka illere hatta Ankara’ya bile düşünülüyor. İstanbul şansının giderek zayıfladığı aşikar.

Erdoğan şapkadan tavşan da çıkarabilir

Tabii Erdoğan’ın şapkadan tavşan çıkarma ihtimali her zaman var, o da ayrı. Tabii AK Parti ne yaparsa yapsın İstanbul’u kazanmaları CHP’nin yapacağı hatalara bağlı ki, CHP’nin bir hata yapacağına AK Parti tarafı kesin gözüyle bakıyor.

Antalya adayı yüzde 99 Mevlüt Çavuşoğlu

AK Parti'nin adaylığı kesinleşen tek büyükşehir beledie başkan adayı olduğunu belirten Fatih Altaylı, "Şu anda AK Parti’nin belediye başkan aday adayları arasında yeri hemen hemen kesinleşmiş tek kişi var. Eski Dışişleri Bakanı Mevlut Çavuşoğlu. Antalya’da aday yüzde 99 o olacak gibi." iddiasında bulundu.