BIST 8.351
DOLAR 26,85
EURO 28,76
ALTIN 1.661,53
HABER /  GÜNCEL

İstanbul'da kaçak botoks satıcıları yakayı ele verdi! Çok sayıda ilaç ele geçirildi, 2 kişi gözaltına alındı

İhlas Haber Ajansı
İhlas Haber Ajansı
İstanbul'da kaçak botoks satıcıları yakayı ele verdi! Çok sayıda ilaç ele geçirildi, 2 kişi gözaltına alındı

İstanbul'da 3 ilde kaçak botoks ilacı sattıkları öne sürülen 2 şüpheli isim polis ekiplerinin yaptığı operasyonla gözaltına alındı.Ev ve iş yerleri aranan zanlılarda 753 dolgu ve botoks ilacı ile 41 adet botoks sulandırma solüsyonu ele geçirildi.

Abone ol

İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şubesi ekipleri, kaçak olarak botoks ilacı sattıkları öne sürülen iki kişinin ev ve işyerlerini takibe aldı.

Polis ekipleri, Bağcılar ve Esenyurt ilçelerinde belirlenen adreslere yönelik geçtiğimiz Çarşamba günü düzenlenen eş zamanlı operasyonlarda, 2 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı.

Adreslerde yapılan aramalarda ise piyasa değeri yaklaşık 1 milyon 750 bin lirayı bulan 753 adet dolgu ve botoks ilacı ve 41 adet botoks sulandırma solüsyonu ele geçirildi.

Operasyon çerçevesinde yakalanan şüpheliler hakkında, “5607 SKM” ve “TCK 187” suçlarından adli işlem başlatıldığı bildirildi.

ÖNCEKİ HABERLER
Kredi kartında yeni dönem mi? Bankalar 'sınır' sinyali verdi
Kredi kartında yeni dönem mi? Bankalar 'sınır' sinyali verdi
6 kişiye mezar olmuştu! O bungalovların eski hali ortaya çıktı!
6 kişiye mezar olmuştu! O bungalovların eski hali ortaya çıktı!
Kayseri, "2024 Avrupa Spor Şehri" için aday oldu!
Kayseri, "2024 Avrupa Spor Şehri" için aday oldu!
AK Parti anketlerinde Ekrem İmamoğlu önde! AK Parti'nin kesinleşen tek adayı var o da...
AK Parti anketlerinde Ekrem İmamoğlu önde! AK Parti'nin kesinleşen tek adayı var o da...
Türkşeker fabrikalarına 613 geçici işçi alınacak
Türkşeker fabrikalarına 613 geçici işçi alınacak
Tekirdağ'da karşıdan karşıya geçmeye çalışan kadına motosiklet çarptı!
Tekirdağ'da karşıdan karşıya geçmeye çalışan kadına motosiklet çarptı!
Survivor 2024 All Star kadrosuna katılan üçüncü isim Ogeday Girişken oldu
Survivor 2024 All Star kadrosuna katılan üçüncü isim Ogeday Girişken oldu
Anayasa Mahkemesi’nden cezaevinden gönderilen mektuplarla ilgili karar
Anayasa Mahkemesi’nden cezaevinden gönderilen mektuplarla ilgili karar
Yeni eğitim - öğretim yılı öncesi 81 il valiliğine genelge
Yeni eğitim - öğretim yılı öncesi 81 il valiliğine genelge
Ağustosta hangi yatırım aracı kazandırdı? Yatırımcısı yaşadı
Ağustosta hangi yatırım aracı kazandırdı? Yatırımcısı yaşadı
Arazisinde bulduğu şeyle herkesi heyecanlandırdı! Binlerce yıllık parçanın incelenmesini istiyor
Arazisinde bulduğu şeyle herkesi heyecanlandırdı! Binlerce yıllık parçanın incelenmesini istiyor
Bitlis ve ilçelerine 144 doktor ataması yapıldı
Bitlis ve ilçelerine 144 doktor ataması yapıldı