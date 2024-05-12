Merkez Bankası tahmini yükseltti! Emekli ve memur zammında hesap değişti!
Milyonlarca SSK'lı, Bağkur'lu, memur ve memur emeklisinin gözü temmuz ayında yapılacak zamda. Merkez Bankası'nın enflasyon tahminini yükseltmesinin ardından hesap makineleri tekrar ortaya çıktı, zamlar yeniden masaya yatırıldı. Temmuzda memur ve emekliler ne kadar zam alacak? Bir açıklama da Memur Sen Başkanı Ali Yalçın'dan geldi.
Merkez Bankası Başkanı Fatih Karahan'ın yıl sonu enflasyonu beklentilerini 2 puan yükselttiklerini duyurmasının ardından emekli ve memurun da zam hesabı değişti.
6 aylık enflasyon farkının maaşları belirlediği hesapta yeniden oranlar gündeme geldi. Memur Sen Genel Başkanı Ali Yalçın da zam oranına ilişkin değerlendirmelerde bulundu.
NTV'de yer alan habere göre, Memur- Sen Genel Başkanı Ali Yalçın, enflasyon farkının 6 ayın sonunda yüzde 10'u bulacağını söyledi. Toplu sözleşmede belirlenen zam oranıyla birlikte memur ve memur emeklisinin temmuz zammının yüzde 20'ye ulaşacağını belirtti. Ancak önemli olanın enflasyonu kontrol altına almak olduğunu dile getirdi.
Yalçın, "Beklentimiz enflasyonun aşağı çekilmesidir çünkü bu artan şey bizim alım gücümüzü artırmıyor. Bizim cebimizdekini artırıyor gibi gözüküyor ama aslında alım gücümüz düşüyor." dedi.