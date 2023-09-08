Kredi kartında yeni dönem mi? Bankalar 'sınır' sinyali verdi

Kredi kartı kullanımına sınır getirileceği iddialarıyla ilgili dün bankalar müşterilerine iki ayrı mesaj gönderdi. Peki bu mesajlar ne anlama geliyor? Ekonomi uzmanlarından dikkat çeken yorumlar geldi.

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Önceki gün açıklanan Orta Vadeli Program’da (OVP) kredi kartı kullanımının yeniden düzenleneceğine ilişkin ifadenin yer alması sonrası dün sabah saatlerinde birçok banka özellikle yüksek limitli kredi kartı sahiplerine kart limitlerinin düşürüldüğüne ilişkin mesajlar gönderdi. Öğleye doğru ise bu mesajların ‘sehven’ gönderildiğine ilişkin yeni mesajlar, kart kullanıcılarının cep telefonlarına düştü.

Milliyet'te yer alan habere göre ikinci mesajda her ne kadar ilk mesajın ‘sehven’ yani yanlışlıkla gönderildiği belirtilse de gerek kart sahipleri gerekse de ekonomi uzmanları, bu durumu, “kart kullanımına sınır getirileceği” şeklinde yorumladı.

Önceki gün açıklanan OVP’de de, “Kredi kartı kullanımı parasal istikrarı etkilemeyecek ve tüketim talebini dengeleyecek şekilde uluslararası standartlarda yeniden düzenlenecektir” ifadesine yer verildi. Ekonominin üç yıllık yol haritası olan metinde bu ifadenin yer alması, kart kullanımının, enflasyonla mücadele sürecini destekleyecek şekilde yeniden düzenleneceği tahminlerine yol açtı.

Kayıtlı ekonomi aracı

Daha önceki dezenflasyon sürecinde de kullanıcıların tüm bankalardaki toplam kredi kartı limitinin, kart sahibi olduğu ilk yıl aylık ortalama net gelirinin 2 katını, sonraki yıllarda ise 4 katını geçemeyeceği yönünde yasal düzenleme yapılmıştı.

Uzmanlar şimdi hem bu limitlere yeni düzenleme getirilebileceği hem de kredi kartının bazı alanlarda kullanımının engellenebileceği görüşünü taşıyor. Bununla birlikte kayıtlı ekonominin önemli araçlarından biri olan kredi kartı kullanımının sınırlandırılmasının, kayıtdışını körükleyebileceği uyarıları da yapılıyor.