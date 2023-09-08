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Malatya'da peş peşe gerçekleşen kazada 3 kişi yaralandı!

Malatya'da peş peşe gerçekleşen kazada 3 kişi yaralandı!

Malatya'da aynı saatlerde meydana gelen iki ayrı trafik kazasında 3 kişi yaralandı.

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Yeşilyurt - Yakınca Mahallesi Oğuz Kağan Caddesi üzerinde saat 10.00 sıralarında meydana gelen kazada V. K. idaresindeki 44 AES 998 plakalı araç ile M. Y. yönetimindeki 44 AEG 648 plakalı araç çarpıştı. Kazada K.K. (4) ile E.K. (2) yaralandı.

Yakınca Mahallesi -Yakınca 1 cadde üzerinde meydana gelen diğer bir kazada da 1 kişi yaralanırken, yaralılar kentteki çeşitli hastanelere kaldırıldı. Kazalarla ilgili inceleme başlatıldı.

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