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İntihara kalkışan ablasını öldü sandı, aynı silahla kendini de vurdu

İntihara kalkışan ablasını öldü sandı, aynı silahla kendini de vurdu

MUŞ'ta bir genç kız, intihara kalkışan ablasına engel olmaya çalıştığı sırada silah patladı. Vurulan ablasının öldüğünü zanneden genç kız, aynı silahla kendini vurarak intihar etti.

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Muş'ta akıl almaz bir intihar olayı yaşandı. İddiaya göre, Serinova beldesinde meydana henüz bilinmeyen bir nedenden intihara kalkışan 17 yaşındaki E.Y’yi fark eden kardeşi 16 yaşındaki Emine Yüzgül, ablasının elinden silahı almaya çalışırken silahın patlaması sonucu abla vurularak yaralandı.

Ablasının öldüğünü zannedince...

Ablasının öldüğünü zanneden Emine Yüzgül, olayın şokuyla kendini vurup olay yerinde hayatına son verdi. Aile bireyleri tarafından 112 Acil Çağrı Merkezine haber verilmesi üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Abla hastanede tedavi altında

Kendini yaralayan E.Y, sağlık ekipleri tarafından ilk müdahalenin ardından Muş Devlet Hastanesine kaldırılırken, olay yerinde ölen Emine Yüzgül’ün cenazesi ise otopsi için Muş Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Olayla ilgili soruşturmanın başlatıldığı belirtildi.

Babası belediyede çalışıyormuş

Olay ile ilgili gazetecilere açıklama yapan Serinova Belde Belediye Başkanı Engin Atılgan, yaşanan olayın kendilerini üzdüğünü ifade ederek, “Üzücü bir olay yaşandı. Belediye personelimizin kızı. Kızlarımızın birisi 16 diğeri 17 yaşında. Kardeşlerden biri kendisini vurunca, diğeri de gelip kendisini vuruyor. İki kız kardeşin kendi aralarında neler yaşandığını henüz bilmiyoruz. Ancak şu anda yaralı olan abla vurulunca, küçüğü de kendisini vuruyor. Küçüğü hayatını kaybediyor, ablası ise yaralı. Yaralı kızımız hayati tehlikeyi atlatmış” dedi.

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