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Fenerbahçe'de 10 isim adale ya da kasıktan yaralı

Fenerbahçe'de 10 isim adale ya da kasıktan yaralı

Fenerbahçe'de savunma bloğunda sakatlık yaşamayan isim kalmadı. Emre Mor ve Cengiz Ünder hariç 10 isim adale ya da kasıktan yaralı.

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Fenerbahçe, son yıllardaki en büyük kâbusu olan sakatlıklarla erken yüzleşmeye başladı. 9’da 9 yaparak tarihinin en iyi sezon başlangıcını yapan sarı lacivertliler bu süreçte birçok oyuncusundan mahrum kaldı.

Türkiye gazetesinin haberine göre tam on farklı isim kasık ve adale sakatlığı gerekçesiyle takımdan ayrı kaldı. Ferdi, Osayi, Serdar Aziz, Djiku, Becao, Samet, Peres, Mert Hakan, Zajc ve Umut Nayir kasık ya da adale sakatlığı yaşarken, Emre Mor ile Cengiz Ünder de darbeye bağlı sakatlık meydana geldi.

Sakatlıkların özellikle savunma hattını vurması da dikkat çekici. Sakatlık furyasına yakalanan oyunculardan yedisi savunma hattında görev yapıyor. Teknik heyet ve sağlık ekibi hem tedavi süreçlerini hızlandırmak hem de muhtemel sakatlıkların önüne geçmek adına koordineli bir çalışma yürütüyor. Teknik direktör İsmail Kartal’ın daha büyük sıkıntıların önüne geçmek adına oyuncularına, en ufak bir ağrıda sağlık ekibine haber verilmesi talimatı verdiği belirtiliyor.

EN AĞIRI PERES
Fenerbahçe’ye en ağır darbe, geçen sezonki sakatlığı nükseden Luan Peres oldu. Bıçak altına yatacak olan sambacı devre arasına kadar takımdan ayrı kalacak.Sevindirici haber ise tedavileri süren Emre, Ferdi ve Samet’in gelecek hafta mesaiye başlayacağı.

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