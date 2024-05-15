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Arda Güler, Madrid formasıyla üçüncü golünü attı

Arda Güler, Madrid formasıyla üçüncü golünü attı

Real Madrid'in sahasında Alaves'i 5-0 mağlup ettiği karşılaşmada Milli yıldızımız Arda Güler, Madrid formasıyla 2. golünü kaydetti.

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İspanya La Liga'da 36. hafta mücadelesinde Real Madrid ile Deportivo Alaves Estadio Santiago Bernabéu'da karşı karşıya geldi.

Eflatun-beyazlılar rakibini 5-0 mağlup etti.

Maçta Real Madrid'in gollerini, 10. dakikada Jude Bellingham, 27. dakikada Vinicius Junior, 45+1'de Federico Valverde, 70. dakikada Vinicus Junior ve 81. dakikada Arda Güler kaydetti.

Carlo Ancelotti'nin öğrencileri bu galibiyetle La Liga'da 93 puna yükseldi. Deportivo Alaves ise 42 puanda kaldı.

Arda Güler bu maçı da boş geçmedi!

Real Madrid formasıyla son olarak Granada maçında gol atarak eflatun-beyazlılarda 3. golünü kaydeden genç yetenek Arda Güler, Deportivo Alaves karşısında da boş geçmedi ve Real Madrid formasıyla 4. golünü kaydetti.

Ancelottı'nin tepkisi ekranlara yansıdı!

Arda'nın golü sonrası Real Madrid teknik direktörü Carlo Ancelotti'nin saha kenarında gülerek verdiği tepki de ekranlara yansıdı. Tecrübeli teknik adamın Arda'nın golünden oldukça memnun olduğu dikkatlerden kaçmadı.

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