BIST 8.358
DOLAR 26,85
EURO 28,73
ALTIN 1.660,44
HABER /  MAGAZİN  /  KÜLTÜR VE SANAT

Nuri Bilge Ceylan'ın son filminin geliri depremzedelere gidecek!

Nuri Bilge Ceylan'ın son filminin geliri depremzedelere gidecek!

Uluslararası Adana Altın Koza Film Festivali’nde Türkiye prömiyerini yapacak olan, Nuri Bilge Ceylan’ın son filmi 'Kuru Otlar Üstüne’nin gösteriminden elde edilecek gelir, deprem bölgelerine ulaştırılacak.

Abone ol

Festival bu yıl, 6 Şubat’ta ülkemizi derinden sarsan deprem felaketiyle büyük acıların yaşandığı bölgelere bir nebze yardımcı olabilmek amacıyla 'İhtiyaç Haritası' ile iş birliği yaptı.

Türkiye prömiyerini Adana’da yapacak olan, Yönetmen Nuri Bilge Ceylan’ın 'Kuru Otlar Üstüne' filminin bilet satışından elde edilecek gelir “İhtiyaç Haritası”na aktarılacak. İhtiyaç Haritasının afet bölgesinde kurduğu Hatay Komünite Merkezi başta olmak üzere farklı konteyner kent ve alanlarda çocuklara ve gençlere yönelik kalıcı mekanlar kurularak çeşitli eğitim ve etkinlikler gerçekleştirilecek.

Festival, İhtiyaç Haritası desteğiyle, proje sayesinde özellikle depremden etkilenen çocukların ve gençlerin psikososyal, bilişsel ve duygusal gelişimine katkı sağlamayı hedefliyor.

76. Cannes Film Festivali’nde, Merve Dizdar’a filmdeki performansıyla “En İyi Kadın Oyuncu” ödülünü kazandıran “Kuru Otlar Üstüne”, Türkiye’de ilk kez Altın Koza’da sinemaseverlerle buluşacak.

22 Eylül Cuma günü 13.30’da gerçekleştirilecek olan, Yönetmen Nuri Bilge Ceylan’ın yanı sıra başrol oyuncuları Merve Dizdar, Deniz Celiloğlu ve Musab Ekici’nin de katılacağı, Türkiye prömiyerinin biletleri Mobilet aracılığıyla satışa sunulacak.

Sinemaseverlerin yoğun ilgi göstermesi beklenen “Kuru Otlar Üstüne”, Cannes’daki başarının ardından, anlamlı bir gösterime de imza atmış olacak.

ÖNCEKİ HABERLER
Uzmanından "süper enfeksiyon" uyarısı! En az 5 gün...
Uzmanından "süper enfeksiyon" uyarısı! En az 5 gün...
Kartal'Da film gibi olay! 10 bin eurosu rüzagrın etkisiyle sokağa saçıldı
Kartal'Da film gibi olay! 10 bin eurosu rüzagrın etkisiyle sokağa saçıldı
Türkiye'de büyük deprem beklenen şehirleri açıkladı! Hangi şehirde kaç şiddetinde deprem olacak
Türkiye'de büyük deprem beklenen şehirleri açıkladı! Hangi şehirde kaç şiddetinde deprem olacak
Turizmde 2024'ün erken rezervasyonları başladı! En hızlı hareket eden İngilizler
Turizmde 2024'ün erken rezervasyonları başladı! En hızlı hareket eden İngilizler
Aydın'ın Kuşadası'nda fuhuş operasyonu! 28 şüpheli gözaltına alındı
Aydın'ın Kuşadası'nda fuhuş operasyonu! 28 şüpheli gözaltına alındı
Fenerbahçe'de 10 isim adale ya da kasıktan yaralı
Fenerbahçe'de 10 isim adale ya da kasıktan yaralı
İstanbul'da kaçak ilaç operasyonu! 2 şüpheli yakalandı!
İstanbul'da kaçak ilaç operasyonu! 2 şüpheli yakalandı!
G20 Liderler Zirvesi yarın başlayacak!
G20 Liderler Zirvesi yarın başlayacak!
Jese Rodriguez, Brezilya’ya transfer oldu! Türkiye'de de oynamıştı
Jese Rodriguez, Brezilya’ya transfer oldu! Türkiye'de de oynamıştı
Aydın'da uyuşturucu operasyonu! 4 bin 277 kök kenevir bitkisi ele geçirildi.
Aydın'da uyuşturucu operasyonu! 4 bin 277 kök kenevir bitkisi ele geçirildi.
Karabük Üniversitesi'nden FETÖ iddialarına dair açıklama
Karabük Üniversitesi'nden FETÖ iddialarına dair açıklama
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Hindistan'a gitti
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Hindistan'a gitti