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Türkiye'de büyük deprem beklenen 11 şehir! Hangi şehirde kaç şiddetinde deprem olacak

Türkiye'de büyük deprem beklenen 11 şehir! Hangi şehirde kaç şiddetinde deprem olacak

TÜRKİYE'nin en tanınmış deprem uzmanlarından Prof. Dr. Ahmet Ercan, büyük deprem beklenen 11 şehri açıkladı. Ahmet Ercan, en tehlikeli 11 şehirde kaç şiddetinde deprem beklendiğini de duyurdu.

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Ünlü deprem uzmanı Jeofizik Yüksek Mühendisi Prof. Dr. Övgün Ahmet Ercan, sosyal medya hesabından dün Türkiye'de deprem konusunda en güvenli illeri açıklamıştı. Şimdi de büyük deprem beklenen illeri duyurdu. Depremlerde ortalama yıkıcılık eşiğinin 6.5 olduğunu hatırlatan Ahmet Ercan, yıkıcı derem beklenen illeri şöyle sıraladı: 

Ankara, Aydın ve Ağrı detayı...

Türkiye il sınırları kapsamında görebileceği en büyük deprem:
Adana: 7,1
Adıyaman: 6,9
Afyon: 6,9
Ağrı: 7,5
Aksaray: 6,5
Amasya: 7,3
Ankara: 6,6
Antalya: 7,0
Ardahan: 6,5
Artvin: 6,5
Aydın: 7,3

Deprem için en güvenilir iller

Ercan, dün sosyal medya hesabından Türkiye’nin depreme karşı en güvenli 21 ilini açıklamıştı. Prof. Ercan şu ifadeleri kullanmıştı; “Yıkıcı deprem bakımından Türkiye'nin en güvenli önde gelen illeri: Kırklareli, Zonguldak, Kastamonu, Sinop, Samsun, Giresun, Ordu, Trabzon, Rize, Artvin , Mardin, Siirt, Batman, Ş.Urfa, Mersin, Antalya, Konya, Karaman, Niğde, Nevşehir, Ankara.”

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