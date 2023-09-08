AK Parti'den emekli maaşına iyileştirme açıklaması: İki bakanlık çalışıyor

AK Parti Grup Başkanı Abdullah Güler, 28. Dönem 2. Yasama yılının açılmasıyla birlikte Meclis'te görüşülecek kanun tekliflerini açıkladı. Emekli maaşlarına yönelik Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın bakanlıklara verdiği bir talimat olduğunu ifade eden Güler, çalışmaların devam ettiğini, Hazine ve Maliye Bakanlığı ile Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığının bu konuda çalışmaları yürüttüğünü vurguladı.

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AK Parti Grup Başkanı Abdullah Güler, 28. Dönem 2. Yasama yılının açılmasıyla birlikte Meclis İçtüzüğü'nün değiştirilmesi ile ilgili muhalefetle ön görüşmelerin başlayacağını, anayasa konusunun gündemde olacağını, olası İstanbul depremine karşı Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığının çalışmalarını içeren kanun teklifinin TBMM'ye geleceğini bildirdi.

Güler, 1 Ekim Pazar günü başlayacak yeni yasama yılında öngörülen çalışma takvimini AA muhabirine değerlendirdi.

Tatil döneminde sadece Meclis Genel Kurulu'nun kapalı olduğunu hatırlatan Güler, komisyonların çalışmalarına devam ettiğini, milletvekillerinin de sahada olduğunu ve vatandaşların taleplerini dinlediğini ifade etti.

Güler, öte yandan bakanlıkların da bu süre içinde, ihtiyaç duyulan yasal düzenlemelerle ilgili çalışmalarını sürdürdüğünü kaydetti.

Olası İstanbul depremine ilişkin yasal düzenleme

Abdullah Güler, yeni yasama yılında, turizm bölgeleri ve tur rehberleri ile ilgili bazı düzenlemeleri de içeren kanun teklifinin Meclis'te ele alınacağını, ardından Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığının olası İstanbul depremine yönelik tedbirlerle ilgili düzenlemelerin yer aldığı yasa teklifinin Meclis gündeminde yer alacağını söyledi.

Bakanlığın olası İstanbul depremine yönelik ciddi çalışmalarının olduğunu vurgulayan Güler, "Gerek 39 ilçemizin bina risk analizleri, gerekse zemin etütleriyle ilgili ciddi çalışmalar yapıyorlar. İstanbul'a özgü farklı öneriler ve farklı bir kanuni düzenleme ihtiyaçlarını da ifade ediyorlar. Bu çalışmalar da tahmin ediyorum ekim ayı içerisinde bitecek gibi görülüyor. Bu çalışmalar bittikten sonra yasal düzenleme açısından bir metin çalışmasına geçmiş olacağız." dedi.

İstanbul'da dönüştürülmesi gereken belli bir bina sayısının olduğunu anımsatan Güler, bunların nitelikli olarak tespiti, altyapısının ve zemin etütlerinin doğru yapılması için ihtiyaç duyulacak kanuni düzenlemeleri etraflıca konuşup tartışacaklarını dile getirdi. Güler, "İnşallah, bu kapsamda yapılan çalışmanın; ekim ayının ortası olur, sonu olur; hızlıca Meclis Başkanlığımıza sunulup kanunlaşması noktasında gerekli çalışmayı yapacağız." ifadelerini kullandı.

Aile ve Gençlik Bankası

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın başkanlığında Orta Vadeli Plan'ın açıklandığını anımsatan Güler, devamında 5 yıllık kalkınma planıyla birlikte bunların Meclis'e geleceğini bildirdi.

Orta Vadeli Program kapsamında hükümetin ihtiyaç duyduğu yasal düzenlemelerin de gündeme geleceğine işaret eden Güler, "Yine seçimlerden önce Cumhurbaşkanımızın Aile ve Gençlik Bankasının kurulması ve diğer mali politikalarla ilgili bazı vaatleri vardı. Hazine ve Maliye Bakanlığı bu konudaki çalışmalarını devam ettiriyor. Tamamlandığında yine teklif metni olarak Meclis Başkanlığımıza sunulacak; süreci takip etmiş olacağız." dedi.

Emekli maaşlarına yönelik Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın bakanlıklara verdiği bir talimat olduğunu ifade eden Güler, çalışmaların devam ettiğini, Hazine ve Maliye Bakanlığı ile Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığının bu konuda çalışmaları yürüttüğünü vurguladı.

Güler, ekim ayı içerisinde Meclis'in, 2024 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu Teklifi için de mesai yapacağını anımsattı.

"Destek olmazlarsa anayasa teklifimizi aziz milletimize arz edeceğiz"

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın adli yıl açılışında yeni anayasa vurgusu yaptığını hatırlatan Güler, "Türkiye Yüzyılı Vizyonu"na uygun şekilde ülkenin sivil, demokratik, çoğulcu bir anayasaya mutlaka kavuşması gerektiğini belirtti.

Cumhurbaşkanı ve 28. Dönem Milletvekili Genel Seçimi sonuçlarının, milletin anayasa beklentisi olduğunu gösterdiğini kaydeden Güler, diğer muhalefet partilerin yetkilileriyle görüştüklerinde bu konudaki niyetlerini aktardıklarını ifade etti.

28. Yasama Dönemi'nde yeni, çoğulcu, demokratik, sivil bir anayasanın millete hediye edilmesi gerektiğinin altını çizen Güler, şöyle devam etti:

"Bu konuda siyasi partilerin yaklaşımları önemli. Geçen dönemlerde herkesin sivil bir anayasa vurgusu yapmış olmalarına rağmen, maalesef müzakerelerde ayak sürüdüklerini görüyoruz. İpe un serme davranışı içerisinde olduklarını görüyoruz. İnşallah bu dönem benim umudum var. Dünyanın farklı bir iklime evrildiği bir dönemde ülkemizin de artık 1980 darbesinin ürünü olan bu anayasadan kurtulması lazım. Lafzı ve ruhuyla beraber bu ülkeye yakışmayan anayasamız var. Belli zamanlarda belli maddeleri değişmiş olsa da halen o ruh, o darbeci anlayışın anayasanın içine sinmiş olduğunu görüyoruz. Bundan da mutlaka kurtulmamız lazım.

Çok özet, çerçevesi belirlenmiş olan çatı ifadelerle beraber, kısa bir anayasanın, çoğulcu, sivil anlayışı yansıtan, demokratik hukuk devleti ilkelerini, temel insan hak ve özgürlüklerine vurgu yapan bir anayasayı 28. Yasama Dönemi içerisinde Meclis'te görüşüp, kabul edip, aziz milletimize hediye etmemiz lazım. Ben 14 ve 28 Mayıs seçim sonuçlarının artık muhalefetin ayak sürüyeceğine engel olduğunu düşünüyorum."

Yeni anayasa konusunda umutlu olduğunu ifade eden Güler, muhalefet partilerinin de sivil, demokratik, çoğulcu bir anayasaya katkı sağlayacaklarını, bu anayasayı millete hediye etme noktasında destek olacaklarını düşündüğünü belirtti. Güler, "Eğer destek olmazlarsa biz aziz milletimize gideceğiz; öngördüğümüz, arzu ettiğimiz anayasa teklifimizi aziz milletimize arz edeceğiz. Milletimize her ortamda anlatmaya devam edeceğiz." diye konuştu.

İçtüzük için muhalefetle ön görüşme

Meclis Başkanı Numan Kurtulmuş'un Meclis İçtüzüğü'nün değiştirilmesine yönelik düşüncesinin olduğunu belirten Güler, Meclis'te grubu bulunan muhalefet partilerinin grup başkanvekilleriyle görüştüklerinde grup başkanvekillerinin de Meclis'i daha etkin çalıştırma ve kaliteli yasama noktasında gerekli desteği vereceklerini ifade ettiklerini söyledi.

İçtüzük kapsamında hangi maddelerin değişip, hangi maddelere vurgu yapılmasının ekim ayıyla birlikte yapılacak müzakerelerle ortaya çıkacağını belirten Güler, şöyle konuştu:

"Meclis'te daha verimli, daha etkin bir çalışma ortamının sağlanması, kaliteli bir yasama faaliyetinin altyapısının oluşturulması noktasında, içtüzükte bazı maddelerin değişmesinin zorunlu olduğunu düşünüyoruz. Komisyon aşamasının daha geniş tutulup, komisyonda mutlak çalışmasının, kaliteli yasama açısından daha iyi çalışma ortamının sağlanması, diğer muhalefet partilerinin de isteği olacağını düşünüyoruz. Bu konuda ekim ayıyla birlikte ön görüşmeyi yapmayı arzu ediyoruz."

Görüşmelerin önce içtüzük bağlamında başlayacağını kaydeden Güler, daha sonraki süreçte yeni anayasanın da gündeme geleceğini ifade etti.

Başörtüsüne anayasal güvence teklifi

Abdullah Güler, 27. Yasama Dönemi'nde TBMM Başkanlığına sunulan başörtüsüne anayasal güvence getiren ve evlilik birliğini tanımlayan Türkiye Cumhuriyeti Anayasası'nda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi'nin, TBMM Anayasa Komisyonu'nda kabul edildiğini, seçim nedeniyle Meclis'in çalışmalarına ara vermesiyle söz konusu teklifin Genel Kurul'da görüşülemediğini anımsattı. Güler, yeni dönemde teklifin TBMM Anayasa Komisyonu'nda yeniden görüşüleceğini bildirdi.

Güler, "İçtüzük kapsamında rapora bağlandığı için, ön görüşmeler Anayasa Komisyonunda tamamlandı. Kabul edilmişti düzenleme. Şimdi o raporun Komisyon tarafından görüşülüp benimsenme kararı verilmesi lazım içtüzük kapsamında. O verildikten sonra Genel Kurul'da, uygun bir takvimde bunu gündeme almayı arzu ediyoruz." dedi.

27. Yasama Dönemi'nde çok verimli çalışmalara imza attıklarını, içinde uluslararası sözleşmeler dahil olmak üzere 310 kanuni düzenlemeyi hayata geçirdiklerini belirten Güler, "İnşallah 28. Yasama Dönemi'nde de verimli, katkı sağlayan, vatandaşlarımızın talep ve önerilerini hayata geçirmiş bir yasama dönemini hep beraber görmüş olacağız. Önümüzdeki dönemde de muhalefet partilerinin, içtüzük kapsamı içerisinde nitelikli, doğru katkıyı sağlayacakları her türlü öneriye de açık olduğumuzu ifade etmek istiyorum." diye konuştu.