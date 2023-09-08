Ölen gencin bedenindeki iz savcılığı harekete geçirdi! 2 polise soruşturma

TEKİRDAĞ'da baba ve kızını darp eden ve dur ihtarına uymayan iki motosikletlinin kovalamacasında motosikletten düşen Gökay Atmaca kaldırıldığı hastanede doktorların yaptığı tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetmişti. Hastanede yapılan ilk müdahalede Gökay Atmaca’nın sırtındaki yaradan şüphelenen doktorların bu yaranın ateşli silahla yaralanma sonucu oluştuğunu belirlemesi sonucu savcılık soruşturmaya dahil olurken, olayla ilgili iki polis hakkında soruşturma başlatıldı.

Abone ol

Tekirdağ’ın Kapaklı ilçesinde akşam çocukluk arkadaşları olduğu öğrenilen Gökay Atmaca ile İ.M.T iddiaya göre bir süre alkol aldıktan sonra sabaha karşı caddede tur atarken, çıkardıkları ses nedeniyle bir baba ve kızıyla sözlü tartışma yaşadı.

Tartışmanın alevlenmesi üzerine iki grup olayda birbirini darp ederken, Gökay Atmaca ve İ.M.T olay yerinden ayrıldı. Baba ve kızının ihbarı üzerine Kapaklı İlçe Emniyet Müdürlüğüne bağlı ekipler olaya karışan iki gencin bulunduğu motosikleti takibe aldı.

İddiaya göre alkollü oldukları öğrenilen iki genç ile polis ekipleri arasında kilometrelerce kovalama yaşanırken, Kapaklı-Çerkezköy yolu üzeri Yünsa kavşağında uygulama noktasında bulunan polis ekipleri Gökay Atmaca ve İ.M.T’nin bulunduğu motosikleti durdurmak istedi.

Motosikletten düştü

Karşılarında resmi polis ekibini gören motosikletli gençler Yünsa kavşağından Cezaevi kavşağı istikametine ters yönden kaçmak isterken, kovalamaca polisin havaya ateş etmesiyle devam etti. Polisten kaçarken İ.M.T’nin kullandığı motosikletten düşen Gökay Atmaca ağır yaralanırken, motosiklet sürücüsü kendisini durdurmaya çalışan polis aracına çarparak durabildi.

Hastanede hayatını kaybetti

Olay yerine gelen 112 sağlık ekipleri tarafından Çerkezköy Devlet Hastanesine kaldırılan 21 yaşındaki Gökay Atmaca ise doktorların yaptığı tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Motosiklet sürücüsü İ.M.T. ise tedavi için götürüldüğü Çerkezköy Devlet Hastanesinde polis tarafından gözaltına alınırken, çarpmanın etkisiyle beyin kanaması geçirdiği öğrenilen İ.M.T’nin ise hastanede tedavisinin sürdüğü öğrenildi.

İki polis açığa alındı

Hastanede yapılan ilk müdahalesinde Gökay Atmaca’nın omzundaki yaradan şüphelenen doktorların bunun ateşli silah yaralanması olduğunu ifade etmelerinin ardından soruşturmanın yönü değişirken, Çerkezköy İlçe Emniyet Müdürlüğüne bağlı ekiplerin nöbetçi savcıya verdikleri bilginin ardından Nöbetçi Cumhuriyet Savcısı ve Tekirdağ İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı polis müfettişleri bir kişinin hayatını kaybettiği olayla ilgili çok yönlü inceleme başlattı. Kovalamaca esnasında havaya ateş ettiği iddia edilen iki polisin silahlarına el konulurken, haklarında adli ve idari soruşturma başlatıldı.

Gökay son yolculuğuna uğurlandı

Emniyetteki işlemlerinin ardından Adliyeye sevk edilen iki polisten birisi savcılık tarafından serbest bırakılırken, diğer polis ise çıkarıldığı mahkemece adli kontrolle serbest bırakıldı. Olayla ilgili çok yönlü soruşturma başlatıldı. Olayda hayatını kaybeden Gökay Atmaca otopsi işlemlerinin ardından İstasyon mezarlığında ikindi namazına müteakip kılınan cenaze namazının ardından gözyaşlarıyla İstasyon Mezarlığına defnedildi.