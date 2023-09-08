Samsun'da bir iş yerinde 2.5 ton sahte yumuşatıcı ele geçirdi!

Samsun İlkadım'da polis ekiplerinin bir iş yeri ve depoya gerçekleştirdiği operasyonda 2.5 ton sahte yumuşatıcı, sahte sinek ilacı ile kaçak elektronik sigara ele geçirdi.

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Edinilen bilgiye göre, Samsun Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde kaçakçılık suçlarıyla mücadele dahilinde çalışma yapan Samsun İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şube Müdürlüğü ekipleri ve Canik İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, ilkadım İlçesi Derebahçe Mahallesi'nde bulunan bir iş yeri ile depoya operasyon düzenledi.

Yapılan aramada, bin 177 şişe ünlü bir firmanın adının kullanıldığı sahte çamaşır makinesi yumuşatıcısı, 371 adet kaçak elektronik sigara , 53 adet sahte sinek ilacı ve 55 adet kaçak bandrolsüz sigara ele geçirdi. Olayla ilgili Ö.B ve B.K. ifadesi alınmak üzere gözaltına alındılar. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.