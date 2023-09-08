BIST 8.358
DOLAR 26,85
EURO 28,73
ALTIN 1.660,44
HABER /  GÜNCEL  /  YEREL

Van'da göletlere 900 bin sazan balığı yavrusu bırakıldı

Van'da göletlere 900 bin sazan balığı yavrusu bırakıldı

Tarım ve Orman Bakanlığı Balıkçılık ve Su Ürünleri Genel Müdürlüğünce yürütülen "İç Su Kaynaklarının Balıklandırılması" projesi kapsamında, Van'daki göletlere 900 bin sazan balığı yavrusu salındı.

Abone ol

İl Tarım ve Orman Müdürü İbrahim Görentaş, görevlilerle, Özalp ilçesine bağlı Emek Mahallesi'ndeki baraja 450 bin sazan balığı yavrusu bıraktı.

Görentaş, gazetecilere, göletlerde balıklandırma çalışmalarının devam ettiğini söyledi.

Elazığ'dan 900 bin sazan balığı yavrusu getirdiklerini belirten Görentaş, "Özalp, Saray, Erciş ve Çaldıran'daki göletlerde balıklandırma çalışması yapacağız. DSİ veya belediyenin açtığı bütün göletlerde çalışma yapmayı düşünüyoruz. Bakanlığımızın bu yıl tahsis ettiği 900 bin yavruya ilaveten 900 bin yavruyu daha önümüzdeki haftalarda getirip göletlere bırakmayı planlıyoruz." diye konuştu.

ÖNCEKİ HABERLER
Ersan Şen medya patronu oluyor! Ekol TV'de hangi isimler olacak? 32. Gün örneği...
Ersan Şen medya patronu oluyor! Ekol TV'de hangi isimler olacak? 32. Gün örneği...
AK Parti'den emekli maaşına iyileştirme açıklaması: İki bakanlık çalışıyor
AK Parti'den emekli maaşına iyileştirme açıklaması: İki bakanlık çalışıyor
Ölen gencin bedenindeki iz savcılığı harekete geçirdi! 2 polise soruşturma
Ölen gencin bedenindeki iz savcılığı harekete geçirdi! 2 polise soruşturma
Adıyaman'da kontrolden çıakn tır virajı alamayıp devrildi!
Adıyaman'da kontrolden çıakn tır virajı alamayıp devrildi!
Bu hafta 8 yeni film gösterime girecek
Bu hafta 8 yeni film gösterime girecek
Hafta sonu planı yapmadan önce göz atın! Hepsinde yasaklandı
Hafta sonu planı yapmadan önce göz atın! Hepsinde yasaklandı
Ekmeğe ve simide ikinci zam geldi! 240 gram ekmek kaç para oldu?
Ekmeğe ve simide ikinci zam geldi! 240 gram ekmek kaç para oldu?
Tapu sahipleri dikkat! Tapu ve Kadastro Bilgi Teknolojileri Dairesi Başkanı uyardı
Tapu sahipleri dikkat! Tapu ve Kadastro Bilgi Teknolojileri Dairesi Başkanı uyardı
Nuri Bilge Ceylan'ın son filminin geliri depremzedelere gidecek!
Nuri Bilge Ceylan'ın son filminin geliri depremzedelere gidecek!
Uzmanından "süper enfeksiyon" uyarısı! En az 5 gün...
Uzmanından "süper enfeksiyon" uyarısı! En az 5 gün...
Kartal'Da film gibi olay! 10 bin eurosu rüzagrın etkisiyle sokağa saçıldı
Kartal'Da film gibi olay! 10 bin eurosu rüzagrın etkisiyle sokağa saçıldı
Türkiye'de büyük deprem beklenen şehirleri açıkladı! Hangi şehirde kaç şiddetinde deprem olacak
Türkiye'de büyük deprem beklenen şehirleri açıkladı! Hangi şehirde kaç şiddetinde deprem olacak