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Yeniden Refah Partisi'nden yerel seçim kararı

Yeniden Refah Partisi'nden yerel seçim kararı

Yeniden Refah Partisi Seçim İşleri Başkanı Cengiz Zor, partisinin 31 Mart 2024 Yerel Yönetimler Seçimleri'ne tek başına gireceğini açıkladı.

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 Başkan Yardımcısı ve Seçim İşleri Başkanı Cengiz Zor, parti genel merkezinde basın mensuplarıyla bir araya geldi. Partisinin yerel seçimlere tek başına gireceğini açıklayan Zor, belediyeleri kazanmaları halinde gerçekleştirecekleri vaatleri anlattı.

Kendi logo ve adayları ile...

14 Mayıs Cumhurbaşkanlığı Seçimleri'nde Yeniden Refah Partisi’nin yüzde 3’e yakın oy aldığını hatırlatan Zor, 31 Mart Yerel Yönetimler Seçimleri'ne hazır olduklarını söyleyerek, “Bütün teşkilatlarımız seçime hazırdır. Büyükşehirler başta olmak üzere 81 il, 973 ilçe ve 394 beldede Yeniden Refah Partimiz kendi logo ve adaylarıyla seçime girecektir” ifadelerine yer verdi.

Yeniden Refah Partisi’nden aday adaylığı başvurusunda bulunacak 30 yaş altı gençlerden ve yüzde 40 engelli vatandaşlardan özel katkı payı alınmayacağını da belirten Zor, sözlerini seçimlerin Türkiye’ye hayırlar getirmesini dileyerek noktaladı.

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