BIST 8.358
DOLAR 26,85
EURO 28,73
ALTIN 1.660,44
HABER /  GÜNCEL

Ukrayna İspanya’dan paralı asker alıyor. İşte askerlerin maaşı ve istenen şartlar

Ukrayna İspanya’dan paralı asker alıyor. İşte askerlerin maaşı ve istenen şartlar

Ukrayna Savunma Bakanlığı, İspanya merkezli bir paralı asker şirketinden 3 bin 400 euro maaşla asker alıyor.

Abone ol

Ukrayna-Rusya savaşı devam ederken Ukrayna İspanya merkezli bir paralı asker şirketinden 200 asker alacak. Bu askerler 2 yıl deneyimi olan ve suç kaydı bulunmayan gönüllülerden olacak.

Seçilecek olan askerler ise İspanya’daki paralı askerlik kursunda ise bir hayli zorlayıcı testlere tabii tutuluyor. Öncelikle bir askeri pozisyonda üç gün boyunca savunma yapmaları isteniyor, asker adayları 2 gece 3 gün boyunca uyumadan kendilerine verilen noktayı savunuyor. Şirketin direktörü Francisco Galvan, konuyla ilgili Euronews'e yaptığı açıklamada, "Tüm kurs içinde, en yüksek fire oranına sahip test bu" ifadelerini kullandı. Asker adayları bu zorlu testin yanında tehçizatla koşma, düşman siperlerine saldırı ve temizleme ve stres yönetimi gibi eğitimlerden geçiriliyor.

 700 euro ödedikleri bu 5 günlük eğitim sonrasında Ukrayna Savunma Bakanlığı’yla sözleşme imzalanıyor. Şirketin İspanyol medyasına bildirdiği rakamlara göre, cephe hattında savaşan kişilere aylık 2 bin 800 euro, hat gerisinde idari işlerde görev yapanlara 1800 euro ve özel birliklerde görevlendirilenlereyse 3 bin 400 euro maaş ödemesi yapılıyor

ÖNCEKİ HABERLER
DSÖ'den sahte ilaç uyarısı: Ciddi tehlikelere neden olabilir
DSÖ'den sahte ilaç uyarısı: Ciddi tehlikelere neden olabilir
Maltepe'de kontrolden çıkan otomobil yolcu dolu minibüse çarptı!
Maltepe'de kontrolden çıkan otomobil yolcu dolu minibüse çarptı!
Marmara'da bir ilde daha denize girmek yasaklandı
Marmara'da bir ilde daha denize girmek yasaklandı
Sakarya'da çocukların park kavgasında aileler birbirine girdi! O anlar kameralara yansıdı
Sakarya'da çocukların park kavgasında aileler birbirine girdi! O anlar kameralara yansıdı
İçinde şeytan olduğuna inanıp eve sözde hoca çağırdı! Karısını hocanın önünde...
İçinde şeytan olduğuna inanıp eve sözde hoca çağırdı! Karısını hocanın önünde...
Yeniden Refah Partisi'nden yerel seçim kararı
Yeniden Refah Partisi'nden yerel seçim kararı
Samsun'da bir iş yerinde 2.5 ton sahte yumuşatıcı ele geçirdi!
Samsun'da bir iş yerinde 2.5 ton sahte yumuşatıcı ele geçirdi!
CHP'den istifa etti! Avukat Özge Tekin bakın nereye üye oldu
CHP'den istifa etti! Avukat Özge Tekin bakın nereye üye oldu
Esnafın elindeki 10 bin euro rüzgarda etrafa saçıldı yoldan geçen vatandaşlar...
Esnafın elindeki 10 bin euro rüzgarda etrafa saçıldı yoldan geçen vatandaşlar...
Bilecik'te defineciler yakayı ele verdi! Kazı yaparken suç üstü yakalandı
Bilecik'te defineciler yakayı ele verdi! Kazı yaparken suç üstü yakalandı
Fenerbahçe Başkanı Ali Koç'tan kongre üyelerine çağrı
Fenerbahçe Başkanı Ali Koç'tan kongre üyelerine çağrı
25 yıllık çalışma meyvesini verdi! 13 mikroorganizma içeren mikrobiyal gübre geliştirildi
25 yıllık çalışma meyvesini verdi! 13 mikroorganizma içeren mikrobiyal gübre geliştirildi