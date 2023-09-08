Ukrayna İspanya’dan paralı asker alıyor. İşte askerlerin maaşı ve istenen şartlar

Ukrayna Savunma Bakanlığı, İspanya merkezli bir paralı asker şirketinden 3 bin 400 euro maaşla asker alıyor.

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Ukrayna-Rusya savaşı devam ederken Ukrayna İspanya merkezli bir paralı asker şirketinden 200 asker alacak. Bu askerler 2 yıl deneyimi olan ve suç kaydı bulunmayan gönüllülerden olacak.

Seçilecek olan askerler ise İspanya’daki paralı askerlik kursunda ise bir hayli zorlayıcı testlere tabii tutuluyor. Öncelikle bir askeri pozisyonda üç gün boyunca savunma yapmaları isteniyor, asker adayları 2 gece 3 gün boyunca uyumadan kendilerine verilen noktayı savunuyor. Şirketin direktörü Francisco Galvan, konuyla ilgili Euronews'e yaptığı açıklamada, "Tüm kurs içinde, en yüksek fire oranına sahip test bu" ifadelerini kullandı. Asker adayları bu zorlu testin yanında tehçizatla koşma, düşman siperlerine saldırı ve temizleme ve stres yönetimi gibi eğitimlerden geçiriliyor.

700 euro ödedikleri bu 5 günlük eğitim sonrasında Ukrayna Savunma Bakanlığı’yla sözleşme imzalanıyor. Şirketin İspanyol medyasına bildirdiği rakamlara göre, cephe hattında savaşan kişilere aylık 2 bin 800 euro, hat gerisinde idari işlerde görev yapanlara 1800 euro ve özel birliklerde görevlendirilenlereyse 3 bin 400 euro maaş ödemesi yapılıyor