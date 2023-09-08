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Maltepe'de kontrolden çıkan otomobil yolcu dolu minibüse çarptı!

İhlas Haber Ajansı
İhlas Haber Ajansı
Maltepe'de kontrolden çıkan otomobil yolcu dolu minibüse çarptı!

İstanbul Maltepe'de sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobil yolcu dolu minibüse çarptı. Meydana gelen kazada 3 kişi yaralanırken kaza anı güvenlik kamerasına anbean yansıdı.

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Olay, saat 11.00 sıralarında Fındıklı Mahallesi Gazi Mustafa Kemal Caddesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, Fiat marka otomobilin sürücüsü cadde üzerinde yokuş aşağıya ilerlediği esnada direksiyon hakimiyetini kaybederek yokuş yukarı seyir halinde olan ve içinde yolcuların bulunduğu hatlı minibüs ile kafa kafaya çarpıştı. Kazada otomobil sürücüsü ve minibüste bulunan 2 yolcu yaralandı.

İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Polis ekipleri kazaya ilişkin çalışma başlatırken sağlık ekipleri yaralıları hastaneye kaldırdı. Kazada otomobilde ve minibüste maddi hasar meydana gelirken kaza anı çevredeki güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı. Polis ekipleri kazayla ilgili inceleme başlattı.

Kaza anında dükkanında olan vatandaş Bayram Kılıç, "Sabah burada kahvaltı yapıyorduk, o sırada patlama sesi gibi bir ses duyduk. Sonra aşağıya inip baktık, yokuştan aşağıya inen binek aracın minibüse vurduğunu gördük. Arkadaş yaralıydı, içeriden kendi imkanlarımızla çıkarttık. Sonra polis ve ambulansa haber verdik. Kazada 3 yaralı vardı" dedi.

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