DSÖ'den sahte ilaç uyarısı: Ciddi tehlikelere neden olabilir

Dünya Sağlık Örgütü, Türkiye ve Hindistan'da satılan karaciğer hastalıklarının tedavisinde kullanılan "DEFITELIO" adlı ilaca karşı uyardı. Sahte ilacın kullanılması hastalığın tedavisinde etkisiz olduğu gibi sağlık açısından da ciddi riskler taşıyor.

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Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ), karaciğer hastalıklarının tedavisinde kullanılan "DEFITELIO" adlı ilacın sahte partilerine karşı Türkiye ve Hindistan'a karşı uyarıda bulundu. DSÖ, sahte DEFITELIO'nun denetleme altındaki yetkili kanallar haricinden tedarik edildiğini bildirdi.

DSÖ'den yapılan açıklamaya göre sahte ilacın bir partisi nisan ayında Hindistan'da, temmuz ayında ise Türkiye'de tespit edildi. DEFITELIO, ağır hepatik veno-oklüzyon hastalığı (VOD) olarak bilinen bir rahatsızlığın tedavisi için kullanılan bir ilaç.

Üretici firmadan yapılan açıklamaya göre;

-Gerçek DEFITELIO, 20G20A parti numarasıyla Almanya/Avusturya ambalajında paketlendi. Sahte ürünler ise Birleşik Krallık/İrlanda ambalajında bulunmaktadır.

-Belirtilen son kullanma tarihi sahte ve kayıtlı raf ömrüne uymamaktadır.

-Belirtilen seri numarası 20G20A partisiyle ilişkilendirilmemiştir.

-DEFITELIO ilacının, Hindistan ve Türkiye'de pazarlama izni bulunmamaktadır.

Sahte DEFITELIO'nun kullanılması hastalığın tedavisinde etkisiz olduğu gibi sağlık açısından da ciddi riskler taşıyor. Hatta bazı durumlarda hayati tehlikeye neden olabilir.

DSÖ şu ana kadar bildirilen sahte DEFITELIO'nun kullanımı sonrası herhangi bir olumsuz olay hakkında raporlama yapılmadığını belirtti.