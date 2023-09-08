MSB duyurdu: Saldırı hazırlığı yapan 7 terörist etkisiz!

Milli Savunma Bakanlığı (MSB) sosyal medya hesabından 7 PKK/YPG'li teröristin etkisiz hale getirildiğini bildirdi.

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MSB, Barış Pınarı bölgesinde tünel kazarak saldırı hazırlığı yaptığı belirlenen teröristlerin etkisiz hale getirildiğini duyurdu. Mehmetçiğin başarılı operasyonuyla 7 PKK/YPG'li etkisiz hale getirildi.

MSB'nin paylaşımı şöyle..

''Teröristleri görüldükleri yerde etkisiz hâle getirmeye devam ediyoruz. Barış Pınarı bölgesinde tünel kazarak saldırı hazırlığı yaptıkları belirlenen teröristlere Mehmetçiklerimiz, başarılı bir operasyon ile müdahale etti. Operasyonda 7 PKK/YPG’li terörist etkisiz hâle getirilerek tünel kazma girişimi engellendi.''