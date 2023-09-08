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Kendisini vuran kocasından şikayetçi olmadı

Kendisini vuran kocasından şikayetçi olmadı

KOCAELİ'nin İzmit ilçesinde evinin bahçesinde eşini tabancayla vuran ve "Karımı vurdular" diyerek polisi aldatmaya çalışan koca serbest bırakıldı. Kadının ise eşinden şikayetçi olmadığı öğrenildi.

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Olay, iki katlı evin bahçesinde meydana geldi. Evinin bahçesinde bulunan C.K., tabanca ile bacağından vuruldu. 112 Acil Çağrı Merkezi'ne yapılan ihbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralı kadın, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırıldı.

Olay yerinde şüpheli tavırlar sergileyen C.K.'nın eşi S.K., ifadesi alınmak üzere karakola götürüldü. S.K., polis merkezinde suçunu itiraf etti. S.K.'nın eşini vurduktan sonra ihbarda bulunduğu ve bölgeye gelen polis ekiplerine de yalan söylediği ortaya çıktı.  Şüphelinin polis ekiplerine "Karımı vurdular" diyerek hastaneye gitmek için ısrar ettiği öğrenildi.

Kendisini vuran kocasından şikayetçi olmadı

C.K.'nın verdiği ifadede kendisini kimin vurduğunu bilmediğini söylediği öğrenilirken, kocası S.K.'den şikayetçi olmadığı kaydedildi. Bunun üzerine emniyetteki işlemleri biten koca serbest bırakıldı.

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