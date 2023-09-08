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Giresun'de iki katlı ahşap ev alevlere teslim oldu!

İhlas Haber Ajansı
İhlas Haber Ajansı
Giresun'de iki katlı ahşap ev alevlere teslim oldu!

Giresun Alucra'da iki katlı ahşap evde bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Yangın kısa sürede büyürken ev kullanılamaz hale geldi.

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Edinilen bilgiye göre, ilçeye bağlı Arda Köyü'nde Yahya Taşbaşı'na ait olduğu öğrenilen iki katlı ahşap evde henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı.

İhbar üzerine olay yerine gelen Alucra Belediyesi İtfaiye amirliği ve Alucra Orman İşletme Şefliği yangınla mücadele ekipleri, alevlere hızla müdahale ederek yangını kontrol altına aldı.

Yangında herhangi bir can kaybı ve yaralanma meydana gelmezken, ev tamamen kullanılmaz hale geldi. Olayla ilgili inceleme sürüyor.

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