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Detaylar belli oldu! Thodex'in kurucusu Faruk Fatih Özer ile kardeşlerine rekor para cezası

Anadolu Ajansı
Anadolu Ajansı
Detaylar belli oldu! Thodex'in kurucusu Faruk Fatih Özer ile kardeşlerine rekor para cezası

Arnavutluk Adalet Bakanlığınca iadesinin ardından getirildiği Türkiye'de tutuklanan kripto para borsası Thodex'in kurucusu Faruk Fatih Özer ile kardeşleri Güven ve Serap Özer'in de aralarında bulunduğu 7'si tutuklu 21 sanığın "dolandırıcılık" suçundan yargılandığı davada verilen kararın detayları belli oldu.

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Anadolu 9. Ağır Ceza Mahkemesi'nde dün yapılan duruşmada karara bağlanan dosyanın ayrıntılarına ulaşıldı.

Haklarında "örgüt kurma, yönetme ve örgüte üye olmak", "nitelikli dolandırıcılık", "mal varlığı değerlerini aklama" "bilişim sistemleri kullanmak suretiyle dolandırıcılık" suçlarından 11 bin 196 yıl 10'ar ay hapis cezası verilen sanıklardan Faruk Fatih Özer, Güven Özer ve Serap Özer'e ayrıca yüksek miktarda para cezası verildi.

Mahkeme heyeti, sanıklar Faruk Fatih Özer, Güven Özer ve Serap Özer'e ayrı ayrı 8 milyar 871 milyon 675 bin lira olmak üzere toplamda 26 milyar 615 milyon 25 bin lira adli para cezası uygulandı.

Heyet, verilen para cezalarının bir kısmının ise 24 ay taksitle ödenmesine hükmetti.

Kartal'daki Anadolu Adliyesi'nde dün görülen davanın 9'uncu celsesinde kararını açıklayan mahkeme heyeti, tutuklu sanıklar Faruk Fatih Özer, Güven Özer ve Serap Özer'e, "örgüt kurma, yönetme ve örgüte üye olmak", "nitelikli dolandırıcılık", "mal varlığı değerlerini aklama", "bilişim sistemleri kullanmak suretiyle dolandırıcılık" suçlarından 11 bin 196 yıl 10 ay 15'er gün hapis cezası vermişti.

Diğer sanıklara ise çeşitli suçlardan değişen sürelerde hapis cezası veren heyet, 16 sanık hakkında ise delil yetersizliği gerekçesiyle "nitelikli dolandırıcılık" suçundan beraat hükmü kurmuştu.

Firari sanık olarak aranan kripto para borsası Thodex'in kurucusu Faruk Fatih Özer, 30 Ağustos 2022'de Arnavutluk'ta yakalanmıştı. Arnavutluk'taki Dıraç Temyiz Mahkemesinin iade kararının ardından 20 Nisan'da ülkeye getirilen Özer, 23 Nisan'da sevk edildiği Anadolu Adalet Sarayı'nda nöbetçi hakimlikçe tutuklanmıştı.

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