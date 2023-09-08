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Cem Yılmaz, emekli maaşını açıkladı: Allah bereket versin

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Cem Yılmaz, emekli maaşını açıkladı: Allah bereket versin

Ünlü komedyen Cem Yılmaz, sosyal medya hesabından güncel emekli maaşını paylaştı.

Cem Yılmaz, emekli maaşını açıkladı: Allah bereket versin

Oyuncu, senarist ve yönetmen Cem Yılmaz, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımlarla adından söz ettirmeye devam ediyor. 

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Cem Yılmaz, emekli maaşını açıkladı: Allah bereket versin

1988 yılında başladığı iş hayatının sonuna geldiğini belirten Cem Yılmaz, Bağ-Kur emeklisi olduğunu ifade etmişti. 

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Cem Yılmaz, emekli maaşını açıkladı: Allah bereket versin

Paylaşımında "Teşekkürler hayat" diyen Yılmaz, "Çok çok mutluyum… Ciddi görüşmek isteyen emeklilerle görüşürüm." ifadeleriyle espri yapmayı da ihmal etmedi. Yılmaz, ilk maaşını aldığını ve maaşının 12 bin 680 TL olduğunu açıklamıştı.

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Cem Yılmaz, emekli maaşını açıkladı: Allah bereket versin

Şu sıralar Erşan Kuneri dizisini çeken Yılmaz, güncel emekli maaşını açıkladı.

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