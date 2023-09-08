Cem Yılmaz, emekli maaşını açıkladı: Allah bereket versin

Paylaşımında "Teşekkürler hayat" diyen Yılmaz, "Çok çok mutluyum… Ciddi görüşmek isteyen emeklilerle görüşürüm." ifadeleriyle espri yapmayı da ihmal etmedi. Yılmaz, ilk maaşını aldığını ve maaşının 12 bin 680 TL olduğunu açıklamıştı.