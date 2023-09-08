Cem Yılmaz, emekli maaşını açıkladı: Allah bereket versin
Ünlü komedyen Cem Yılmaz, sosyal medya hesabından güncel emekli maaşını paylaştı.
Oyuncu, senarist ve yönetmen Cem Yılmaz, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımlarla adından söz ettirmeye devam ediyor.
1988 yılında başladığı iş hayatının sonuna geldiğini belirten Cem Yılmaz, Bağ-Kur emeklisi olduğunu ifade etmişti.
Paylaşımında "Teşekkürler hayat" diyen Yılmaz, "Çok çok mutluyum… Ciddi görüşmek isteyen emeklilerle görüşürüm." ifadeleriyle espri yapmayı da ihmal etmedi. Yılmaz, ilk maaşını aldığını ve maaşının 12 bin 680 TL olduğunu açıklamıştı.
Şu sıralar Erşan Kuneri dizisini çeken Yılmaz, güncel emekli maaşını açıkladı.