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Konya'da zehir taciri üzerinde esrarla yakalandı!

İhlas Haber Ajansı
İhlas Haber Ajansı
Konya'da zehir taciri üzerinde esrarla yakalandı!

Konya Beyşehir'de ilçe girişde şüpheli bir şahıs polis ekipleri tarafından üzerinde eroinle yakalandı.

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Beyşehir İlçe Emniyet Müdürlüğü Suç Önleme ve Soruşturma Büro Amirliği ekipleri, M.Ö. adlı kişinin Antalya’dan Beyşehir’e uyuşturucu madde getireceği yönünde bilgi edinmesi üzerine harekete geçti.

Ekiplerin yürüttüğü çalışma neticesinde ilçe girişinde yakalanan M.Ö.’nün yapılan üst aramasında 2,13 gram eroin maddesi ele geçirildi. Şüpheli gözaltına alınarak hakkında adli işlem başlatılırken, emniyetteki işlemlerinin sürdüğü öğrenildi.

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