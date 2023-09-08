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Dar gelirli vatandaşlar için hayata geçecek! Yeni konut kredisi kampanyası yolda

Dar gelirli vatandaşlar için hayata geçecek! Yeni konut kredisi kampanyası yolda

Geçtiğimiz günlerde açıklanan OVP birlikte ile dar gelirli vatandaşlara uygun yeni konut kredisi kampanyası hayata geçirilecek. Bu program ilk kez ev alacak olan vatandaşlar için geçerli olacak.

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Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, çarşamba günü uzun bir süredir açıklanması beklenen Orta Vadeli Programı (OVP) açıkladı. Bu programla birlikte ekonomide üç yıllık yol haritası belli oldu.

Açıklanan OVP ile birlikte yeni konut kredisi kampanyası hayata geçirilecek. Plan doğrultusunda inşaat sektörü dar ve sabit gelirliye uygun fiyat aralıklarıyla konut üretimine başlayacak.

Sabah Gazetesi'nde yer alan habere göre; kamu bankaları da konut kredisi kampanyası ile destek vermesi beklenirken ilk kez ev alacaklara uygun kredi kullandırılacak. Artan maliyetler, salgın dönemi ve depremlerin ardından daralan konut arzının hızla arttırılması hedefleniyor. Yeni sosyal konut projeleri geliştirilecek ve dar gelirli yurttaşların konuta erişim imkanı artırılacak.

Kamunun uygun koşullarda sağladığı konut kredileri ilk kez konut edinimini destekleyecek, dar ve orta gelirli yurttaşlar için belirli standartlarda ve uygun fiyat aralığında olacak şekilde yeni başlayan projelere tesis edilecek.

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