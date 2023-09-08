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Aydın'da motosiklet dere yatağına uçtu: 2 kişi ağır yaralı!

Aydın'da motosiklet dere yatağına uçtu: 2 kişi ağır yaralı!

Aydın'ın Kuşadası ilçesinde motosiklet dere yatağına uçtu. Kazada iki kişi ağır şekilde yaralandı.

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Kaza, saat 09.00 sıralarında Davutlar Mahallesi Kavaklıdere Caddesi üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Umut C.A.'nın kullandığı 09 ADM 672 plakalı motosiklet, henüz bilinmeyen bir nedenle yol kenarındaki dere yatağına uçtu. Yaklaşık 10 metre aşağıya düşen motosikletteki sürücü Umut C.A. (21) ile yolcu konumunda olan Berkant Ö. (19) ağır şekilde yaralandı.

Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sedyeyle yukarıya çıkarılan yaralılar, sağlık ekipleri tarafından ambulanslarla Söke Fehime Faik Kocagöz Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Yaralıların hayati tehlikelerinin bulunduğu öğrenilirken polis kazayla ilgili soruşturma başlattı.

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