BIST 8.328
DOLAR 26,85
EURO 28,79
ALTIN 1.664,38
HABER /  GÜNCEL  /  YEREL

Uyuşturucu kullanıcısının evine yapılan operasyonda ruhsatsız tüfekler ve kurusıkı tabanca ele geçirdi!

İhlas Haber Ajansı
İhlas Haber Ajansı
Uyuşturucu kullanıcısının evine yapılan operasyonda ruhsatsız tüfekler ve kurusıkı tabanca ele geçirdi!

Afyonkarahisar Sülümenli'de jandarma ekiplerinin uyuşturucu kullandığı iddia edilen bir şahısın evine yaptığı operasyonda ruhsatsız tüfekler ve kurusıkı tabanca ele geçirdi.

Abone ol

Olay, kent merkezine bağlı Sülümenli beldesinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, E.A., isimli şahsın evinde ruhsatsız silah bulundurduğu ve uyuşturucu madde kullandığı yönünde bilgi alan jandarma ekipleri şüphelinin adresine baskın düzenledi.

Baskında arama yapan ekipler 2 adet ruhsatsız av tüfeği ve 1 adet kurusıkı tabanca ele geçirdi. Olayın ardında, şahıs hakkında işlem yapıldığı bildirildi.

ÖNCEKİ HABERLER
Down Sendromlu Milli Basketbol Takımı, Avrupa Şampiyonası'nda yarı finalde!
Down Sendromlu Milli Basketbol Takımı, Avrupa Şampiyonası'nda yarı finalde!
92. İzmir Enternasyonal Fuarı’nda müzik devam ediyor!
92. İzmir Enternasyonal Fuarı’nda müzik devam ediyor!
Uzman isimden rahatlatan "deprem" açıklaması
Uzman isimden rahatlatan "deprem" açıklaması
Kırklareli’nde 140 litre kaçak içki ele geçirildi!
Kırklareli’nde 140 litre kaçak içki ele geçirildi!
Arparslan Arslan soruşturmasında önemli gelişme
Arparslan Arslan soruşturmasında önemli gelişme
Meteoroloji saati duyurdu! İki il için alarm verildi çok kuvvetli olacak
Meteoroloji saati duyurdu! İki il için alarm verildi çok kuvvetli olacak
Konya'da otomobil tıra arkadan çarptı, altına girdi! 1 ölü, 1 yaralı!
Konya'da otomobil tıra arkadan çarptı, altına girdi! 1 ölü, 1 yaralı!
Sinop'ta kahreden bekleyiş sürüyor!
Sinop'ta kahreden bekleyiş sürüyor!
İstanbul'daki okullarda 1 milyon lisanslı sporcu öğrenci olacak!
İstanbul'daki okullarda 1 milyon lisanslı sporcu öğrenci olacak!
Çocukların bedensel sağlığı okul başarısını etkiliyor! Uzmanlar okul sürecinde çocukların sağlığı için yapılması gerekenleri açıkladı
Çocukların bedensel sağlığı okul başarısını etkiliyor! Uzmanlar okul sürecinde çocukların sağlığı için yapılması gerekenleri açıkladı
Dar gelirli vatandaşlar için hayata geçecek! Yeni konut kredisi kampanyası yolda
Dar gelirli vatandaşlar için hayata geçecek! Yeni konut kredisi kampanyası yolda
Silivri'de kadın otobüs şoförünün soğukkanlılığı muhtemel faciayı önledi
Silivri'de kadın otobüs şoförünün soğukkanlılığı muhtemel faciayı önledi