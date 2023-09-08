Uyuşturucu kullanıcısının evine yapılan operasyonda ruhsatsız tüfekler ve kurusıkı tabanca ele geçirdi!
Afyonkarahisar Sülümenli'de jandarma ekiplerinin uyuşturucu kullandığı iddia edilen bir şahısın evine yaptığı operasyonda ruhsatsız tüfekler ve kurusıkı tabanca ele geçirdi.Abone ol
Olay, kent merkezine bağlı Sülümenli beldesinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, E.A., isimli şahsın evinde ruhsatsız silah bulundurduğu ve uyuşturucu madde kullandığı yönünde bilgi alan jandarma ekipleri şüphelinin adresine baskın düzenledi.
Baskında arama yapan ekipler 2 adet ruhsatsız av tüfeği ve 1 adet kurusıkı tabanca ele geçirdi. Olayın ardında, şahıs hakkında işlem yapıldığı bildirildi.