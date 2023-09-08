Arparslan Arslan soruşturmasında önemli gelişme

Danıştay saldırısının faili Arparslan Arslan'ın Maltepe'de cezaevinde intihar ederek hayatını kaybetmesine ilişkin yürütülen soruşturmada takipsizlik kararı verildi.

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2006 yılında hakim Mustafa Yücel Özbilgin'in yaşamını yitirdiği, üç kişinin ise yaralandığı Danıştay saldırısının faili Alparslan Arslan 16 Şubat günü cezaevinde ölü bulundu.

Maltepe Cezaevi'nde tek kişilik koğuşta kaldığı öğrenilen Arslan'ın ölümünün ardından İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı geniş çaplı soruşturma başlattı. Soruşturmanın tamamlanmasıyla sır perdesi ortadan kalktı.

Maltepe 1 Nolu L Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumu'nda görevli personelin "görevi kötüye kullanma" suçundan şüpheli olduğu soruşturmada Alparslan Arslan'ın annesi Hatice ve babası İdris Arslan müşteki olarak yer aldı. Kararda, olay günü 20.06'da B-6 alt 3 nolu odaya sayım için gidildiğinde hükümlü Arslan'ın ölü bulunduğu aktarıldı. Adli Tıp Kurumu raporunda ise Arslan'ın ölümünün ası sonucu gerçekleştiği belirtildi.

Kararda, ceza infaz kurumunda görevli ve olay günü nöbetçi olan 3 infaz koruma memurunun tanık olarak ifadesi alındı. Memurlar, sayım için gidildiğinde Arslan'ın odasından sesler gelmesi üzerine hemen odaya koştuklarını söyledi. Kapıyı açıp içeri girdiklerinde hükümlünün boynunda çöp poşetinden yapma ip benzeri parçayı çıkarıp sedyeye yatırdıklarını, sağlık memuruyla beraber hükümlü kabul yerine gittiklerini belirtti. 112'ye haber verdiklerini ve sağlık memurunun kalp masajı yaptığını anlatan görevliler, sonrasında 112 ekiplerinin gelerek Arslan'ı ambulansa götürdüğünü ifade etti.