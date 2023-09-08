Pakistan Cumhurbaşkanı'nın görev süresi bugün sona eriyor!

Pakistan'ın 13'üncü Cumhurbaşkanı Arif Alvi'nin 5 yıllık görev süresi bugün sona eriyor. Alvi, seçime kadar görevine devam edecek.

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Pakistan Adalet Hareketinin (PTI) adayı olarak Eylül 2018'de yapılan seçimin ardından cumhurbaşkanlığı makamına oturan Alvi, görev süresini tamamlayabilen 4'üncü cumhurbaşkanı olacak.

Görev süresi bugün dolmasına karşın Alvi, gelecek yıla ertelenen genel seçimlere kadar cumhurbaşkanlığı görevine devam edecek. Daha önceden kasımda yapılması planlanan seçimlerin 2024'te düzenlenmesi bekleniyor.

Alvi, Pakistan federal parlamentosunun iki kanadı ile 4 eyalet meclisinde yapılan cumhurbaşkanlığı seçiminde 660 oyun 352'sini almıştı.

Arif Alvi, 3 hükümetle çalıştı

Tecrübeli siyasetçi, cumhurbaşkanlığı koltuğunda oturduğu süre zarfında, kurucuları arasında yer aldığı PTI'nın lideri, eski Başbakan İmran Han'ın hapse girişine şahit oldu.

Görev süresi boyunca biri kendi siyasi çizgisinin kurduğu olmak üzere 3 hükümetle çalışan Alvi, İmran Han'ın başbakanlığı döneminde resmi davet ve törenlere başkanlık etmek ve parlamentonun gönderdiği yasa tasarılarını imzalamakla iktifa etmişti.

Alvi, Nisan 2022'de güven oylamasında İmran Han hükümetinin düşmesinden sonra, rahatsızlığını gerekçe göstererek Şahbaz Şerif'in başbakanlık yemin törenine de katılmayarak tutum almıştı.

Alvi, geçen ay onay vermediği iki tasarının yasalaştığını iddia etmişti.

Ancak ordunun yetkilerini artıran söz konusu iki tasarının, Cumhurbaşkanlığı personelinin belirlenen sürede belgeleri geri göndermemesi nedeniyle yasalaştığı belirtilmişti.

PTI'nın kurucu üyeleri arasında yer alan Alvi'nin, muhalefetteki Cemaat-i İslami ile de bağı bulunuyor.

Babası Habib-ur-Rehman Elahi Alvi, aynı zamanda Cemaat-i İslami'nin kurucusu ve Seyyid Ebul Ala Mevdudi'nin yakın çalışma arkadaşıydı.

Asıl mesleği diş hekimliği olan Alvi, evli ve dört çocuk babası.