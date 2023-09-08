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Samsun'da alkollü şahıs mezarlıkta hırsızlık yaptı!

İhlas Haber Ajansı
İhlas Haber Ajansı
Samsun'da alkollü şahıs mezarlıkta hırsızlık yaptı!

Samsun İladım'da alkol kullanan bir şahıs mezarlıkta hırsızlık yaptı. Alkollü hırsız polis ekipleri tarafından yakalanıp tutuklandı.

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Olay, Samsun'un İlkadım ilçesi Kıran Mahallesi Kıran Mezarlığı içinde bulunan Samsun Büyükşehir Belediyesi Mezarlıklar Müdürlüğünde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, H.K.(31) adlı şahıs aldığı alkolünde etkisiyle mezarlıklar Müdürlüğü binasına girip buradaki dolaptan şarjlı matkabı çaldı.

H.K. daha sonra da çaldığı matkabı sokakta tanımadığı bir kişiye sattı. Hırsızlık olayının fark edilmesi üzerine olay polise haber verildi. Polis tarafından yakalanan H.K. İlyasköy Şehit Mesut Yılmaz Polis Merkezine teslim edildi.

Polisteki soruılanmasının ardından Samsun Adliyesine sevk edilen H.K. "Alkollüydüm.Ne yaptığımı bilmiyorum. Dolaptan şarlı matkabı alınca yolda karşılaştığım tanımadığım bir kişiye 150 liraya sattım"dedi.
Nöbetçi mahkemeye ifade veren H.K. mahkemece tutuklanarak Samsun T Tipi Kapalı Cezaevine gönderildi.

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