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Belçika’da, yaya geçidindeki Türk vatandaşa araba çarptı!

Belçika’da, yaya geçidindeki Türk vatandaşa araba çarptı!

Belçika’nın Gent şehrinde yaya geçidinden geçen Ahmet Erdoğan isimli Türk vatandaşına araba çarptı, o anlar güvenlik kamerasına yansıdı.

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Belçika’nın Gent şehrinde yaşayan Elazığlı Ahmet Erdoğan, yaya geçidinder yolun karşısına geçtiği sırada araba çarptı.

Güvenlik kameraları tarafından saniye saniye kaydedilen görüntülerde, bir aracın geçişi sırasında yaya geçidinde bekleyen Erdoğan, siyah aracın ilerlemesiyle yolun karşı tarafına geçmek istiyor. Yolu kontrol eden Erdoğan’a, yaya geçidinden ilerlediği sırada karşı istikametten gelen bir başka araç çarpıyor.

Dün yaşanan olayda aracın çarpmasıyla savrulan Erdoğan, hastaneye kaldırılarak kontrol amaçlı gözlem altına alındı. Taburcu edilen Erdoğan’ın durumunun iyi olduğu öğrenildi.

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