BIST 8.317
DOLAR 26,85
EURO 28,80
ALTIN 1.664,24
HABER /  GÜNCEL

Bakan duyurdu! Hesaplarınızı kontrol edin paralar bugün yatıyor

Bakan duyurdu! Hesaplarınızı kontrol edin paralar bugün yatıyor

Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, 29 milyon 85 bin liralık tarımsal destekleme ödemesinin bugün çiftçilerin hesaplarına aktarılacağını bildirdi.

Abone ol

Bakan Yumaklı, konuya ilişkin sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "29 milyon 85 bin lira tarımsal destekleme ödemesini çiftçilerimizin hesaplarına bugün aktarıyoruz. Hayırlı ve bereketli olsun." ifadesini kullandı.

Paylaşımda yer alan bilgiye göre, söz konusu tutarın tamamı "uzman eller proje desteğine" ödenecek.

BU FOTO GALERİYE BAKIN
Meteoroloji saat verip uyardı İstanbul için sağanak alarmı! Hafta sonu hava nasıl olacak?
Foto Galeri Meteoroloji saat verip uyardı İstanbul için sağanak alarmı! Hafta sonu hava nasıl olacak? Galeriye Gözat
ÖNCEKİ HABERLER
Bilal Erdoğan, Özbekistan Cumhurbaşkanı ile görüştü
Bilal Erdoğan, Özbekistan Cumhurbaşkanı ile görüştü
JP Morgan'dan TL tavsiyesi
JP Morgan'dan TL tavsiyesi
AK Parti ve MHP'den 'koçbaşı' kararı! 81 ilde ittifak kim kazanmaya yakınsa o aday çıkaracak
AK Parti ve MHP'den 'koçbaşı' kararı! 81 ilde ittifak kim kazanmaya yakınsa o aday çıkaracak
Karabük'te jandarma ekipleri 109 adet uyuşturucu hap ele geçirdi!
Karabük'te jandarma ekipleri 109 adet uyuşturucu hap ele geçirdi!
Samsun'da alkollü şahıs mezarlıkta hırsızlık yaptı!
Samsun'da alkollü şahıs mezarlıkta hırsızlık yaptı!
Şanlıurfa'da toplu konut projesinde bir ilk gerçekleşirildi
Şanlıurfa'da toplu konut projesinde bir ilk gerçekleşirildi
Kahramanmaraş'ta orman yangını çıktı
Kahramanmaraş'ta orman yangını çıktı
Banyoda ölü bulunmuştu! Ceset 3 gün boyunca dairede kalmış!
Banyoda ölü bulunmuştu! Ceset 3 gün boyunca dairede kalmış!
Antalya'da kaçakçılık operasyonu! Çok sayıda kaçak tütün ve elektronik sigara ele geçirildi
Antalya'da kaçakçılık operasyonu! Çok sayıda kaçak tütün ve elektronik sigara ele geçirildi
Pakistan Cumhurbaşkanı'nın görev süresi bugün sona eriyor!
Pakistan Cumhurbaşkanı'nın görev süresi bugün sona eriyor!
ABD, Arap-İsrail yakınlaşmasında ısrarlı: Daha alınacak çok yol var!
ABD, Arap-İsrail yakınlaşmasında ısrarlı: Daha alınacak çok yol var!
Uyuşturucu kullanıcısının evine yapılan operasyonda ruhsatsız tüfekler ve kurusıkı tabanca ele geçirdi!
Uyuşturucu kullanıcısının evine yapılan operasyonda ruhsatsız tüfekler ve kurusıkı tabanca ele geçirdi!