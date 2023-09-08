Meteoroloji saat verip uyardı İstanbul için sağanak alarmı! Hafta sonu hava nasıl olacak?
MARMARA Bölgesi için yağış uyarısı yapan Meteoroloji, İstanbul'a saat verdi. Mega kentin genelinde gök gürültüsü eşliğinde kuvvetli yağış bekleniyor! Peki, hafta sonu hava nasıl olacak? Yağmur beklenen şehirler hangileri? İşte bölge bölge hava durumu...
Geçtiğimiz günlerde Trakya'da ve İstanbul'da etkili olan sağanak yağış sel felaketine dönüşmüş, hayatını kaybeden vatandaşlar olmuştu. Bugün Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden hem Marmara Bölgesi hem de İstanbul için sağanak uyarısında bulundu.
Meteoroloji'nin son hava durumu tahmini: Kuzey, iç ve batı kesimlerinin parçalı ve yer yer çok bulutlu, Marmara'nın kuzeydoğusu, İç Ege, Akdeniz'in iç kesimleri, Orta ve Doğu Karadeniz kıyıları, Kırklareli kıyıları, Eskişehir, Bolu, Düzce, Sinop, Kars, Ardahan ve Erzurum çevreleri ile Ankara'nın kuzeybatı ilçelerinin yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.
Sıcaklık ve rüzgar: Önemli bir değişiklik olmayacağı, ülkemiz genelinde mevsim normalleri civarında seyredeceği tahmin ediliyor.
Genellikle kuzeyli, Akdeniz kıyıları ile Güneydoğu Anadolu'da güneyli yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, Marmara'da kuzeydoğudan kuvvetli (40-60 km/saat) esmesi bekleniyor.
Meteoroloji'den yapılan açıklamada İstanbul'da akşam saatlerinden itibaren yağış görüleceği ifade edildi.