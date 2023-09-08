AK Parti ve MHP'den 'koçbaşı' kararı! 81 ilde ittifak kim kazanmaya yakınsa o aday çıkaracak

31 Mart 2024' günü yapılması beklenen yerel seçimler için AK Parti ve MHP ittifakı devam edecek. Seçici kurulun ön hazırlığını yapacağı adaylarla ilgili nihai kararı Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve MHP lideri Devlet Bahçeli verecek. İki liderde partisinde özel ekip kurulması için talimat verecek.

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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan geçtiğimiz hafta MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli ile bir araya gelirken bu buluşmada 2024 yerel seçimlerinin yol haritası belirlenmişti. 2019 seçimlerinde iki parti sadece 30 büyükşehirde ittifak yapmıştı. 27 ilde AK Parti, 3 ilde ise MHP aday göstermişti. Bu sefer 81 ilin tamamında beldelere kadar, büyükşehirler, iller, büyükşehirlerin merkez ilçeleri olmak üzere Edirne'den Kars'a yurdun dört bir yanında doğru aday belirlenmesi için çalışmalar yapılacak. Kapsamlı ve detaylı bir ittifak yapılacak. İki partinin liderinin de bu konuda anlaştığı öğrenildi.

Kim kazanmaya yakınsa o aday çıkaracak

Aday belirleme çalışmalarının AK Parti'nin 7 Ekim'de gerçekleştireceği 4'üncü Olağanüstü Kongresinin ardından başlaması bekleniyor. AK Parti ve MHP kurmayları bir araya gelecek ve detaylı bir çalışma yürütecekler. Beldelere kadar ayrıntılı çalışmalar yapılacak seçimde hangi partinin adayı kazanmaya daha yakınsa orada o partinin adayı gösterilecek. Böylelikle oy kaybının önüne geçilerek kazanacak aday üzerinde fikir birliği sağlanacak.

'Koçbaşları' belirlenecek

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Soçi zirvesi dönüşünde, yerel seçimlerde 81 ilde MHP ile işbirliğinin detaylarını paylaşmış, "81vilayeti masaya yatırıp nerede nasıl kimle kazanırız bunların hepsini konuşacağız. Görevlendirdiğimiz arkadaşlarımız bunları beraberce görüşecekler nihai kararı da biz vereceğiz. Devlet Bey'in de hitabıyla 'koçbaşlarını belirleyip' yola öyle devam edelim. Cumhur İttifakını en iyi temsil edecek, ilkelerimizi yerelde yaşatacak adaylarla milletimizin karşısına çıkacağız" demişti.